Als die Ermittler am 5. Mai 2012 die Leiche von Nicky M. im Darkroom der bekannten Schwulenbar „Große Freiheit“ in Friedrichshain finden, stehen sie vor einem Rätsel. Wie genau ist der junge Mann zu Tode gekommen? Handelt es sich um eine unbeabsichtigte Überdosis? Um einen Suzid? Oder gar um Mord? Dass die Polizei kurz davor ist, einer Tötungsserie auf die Schliche zu kommen, die Berlin noch 15 Jahre später bewegen wird, kann sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen.

In der ersten Folge von „Das dunkle Berlin“ sprechen die Hosts Julia Lehmann und Dennis Meischen über die Taten des sogenannten „K.O.“-Tropfen-Killers Dirk P., deren Beweggründe bis heute im Dunklen liegen. Der Wirt der „Großen Freiheit“ Danjel Zarte erinnert sich zudem an die Wirkung, die die Morde und vor allem die Berichterstattung darüber auf die schwule Community in Berlin hatten. Er erklärt, wie der Party-Metropole durch Dirk P. die Leichtigkeit, das Besondere verloren ging – und hofft, dass aus dem Fall Lehren für die Zukunft gezogen werden können.

„Das dunkle Berlin“ ist der neue True-Crime-Podcast der Berliner Morgenpost. Ab sofort erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge.

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