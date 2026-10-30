Wie groß ist die Gefahr einer neuen Eskalation zwischen den USA und dem Iran? Und welche Folgen hätte ein neuer Angriff für den Nahen Osten, Europa und die Ukraine?

In dieser Folge von „Im Krisenmodus“ spricht FUNKE Kriegs- und Krisenreporter Jan Jessen mit dem Politikwissenschaftler Prof. Dr. Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr München.

Masala erklärt, warum das iranische Regime trotz militärischer Verluste handlungsfähig bleibt und welche Möglichkeiten es noch hat, auf einen neuen Angriff zu reagieren. Dabei geht es um das iranische Raketen- und Drohnenarsenal, die Huthi im Jemen, die Hisbollah im Libanon und proiranische Milizen im Irak.

Eine besondere Gefahr sieht Masala in einer Ausweitung des Konflikts auf weitere Schauplätze. Wenn der Iran und seine Verbündeten wichtige Schifffahrtswege wie die Straße von Hormus und den Bab al-Mandab bedrohen, könnte das Folgen für den Welthandel und die Energieversorgung haben.

Außerdem geht es um mögliche Gefahren für Deutschland und um die Frage, ob der Iran-Konflikt auch Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine haben könnte. Masala hält Absprachen zwischen Russland und den USA für denkbar, die beide Konflikte miteinander verbinden könnten.

Wie wahrscheinlich ist eine neue Eskalation? Masala gibt eine Einschätzung auf einer Skala von eins bis zehn.

Gast:

Professor Carlo Masala, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München

Host:

Jan Jessen, Politikchef der NRZ und Kriegs- und Krisenreporter für die FUNKE Mediengruppe

Kapitelübersicht

01 – Droht ein neuer Iran-Krieg?

US-Truppenbewegungen, israelische Drohungen und die Frage nach den politischen Zielen.

02 – Wie stabil ist das Regime in Teheran?

Die Wirtschaftskrise, die Revolutionsgarden und mögliche Machtkämpfe innerhalb der Führung.

03 – Wie schlagkräftig ist der Iran noch?

Raketen, Drohnen und die Strategie einer regionalen Eskalation.

04 – Kann Diplomatie einen neuen Krieg verhindern?

Vermittlungsversuche und der Streit um die Straße von Hormus.

05 – Huthi im Jemen: Gefahr für den Welthandel

Die militärische Stärke der Huthi und die strategische Bedeutung des Bab al-Mandab.

06 – Hisbollah und proiranische Milizen im Irak

Wie Teheran den Konflikt über seine Verbündeten ausweiten könnte.

07 – Was bedeutet ein neuer Iran-Krieg für Deutschland und die Ukraine?

Masala über deutsche Sicherheitsrisiken, die Rolle Russlands und mögliche amerikanisch-russische Absprachen.

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