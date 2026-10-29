Friedrich Merz ist dann mal weg: Vier Tage Asien, drei Länder, zwei Zeitzonen. Julia begleitet den Kanzler auf seiner Reise nach Singapur, Japan und Südkorea - und schaltet sich deswegen diesmal aus Tokio zu. Im Gespräch mit FUNKE-Chefredakteur Jörg Quoos erzählt sie, warum Merz gerade jetzt auf die drei asiatischen Länder setzt - und warum er auf der anderen Seite der Erdkugel doch wieder von einer innenpolitischen Frage eingeholt wurde: Wen schlägt der Kanzler als Kandidat oder Kandidatin für die Nachfolge des Bundespräsidenten vor? Jörg und Julia sprechen über neue Namen und alte Regeln - und teilen eine Sorge: Dass das Amt am Ende Schaden nehmen könnte, wenn die Debatte darüber aus dem Ruder läuft.

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