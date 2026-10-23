Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD wollten sich ursprünglich nach den Landtagswahlen im September auf einen gemeinsamen Kandidaten – oder eine Kandidatin – für die Präsidentenwahl am 30. Januar verständigen. CSU-Parteichef Markus Söder wirbt seit mehreren Monaten für die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Der Kanzler schweigt bisher dazu. Was könnten die Gründe dafür sein, dass der Kanzler noch zögert? Wie steht Merz zu Aigner? Und welche Namen sind sonst noch im Gespräch? Darüber sprechen Julia Emmrich und Carlotta Richter in der aktuellen Folge von Rambo Zambo. Außerdem stellen sie sich die Frage: Muss es denn wirklich unbedingt eine Frau sein? Und sie schauen nach Sachsen-Anhalt, wo sich die Brüche innerhalb der massiv geschrumpften CDU-Fraktion in diesen Wochen immer deutlicher zeigen.