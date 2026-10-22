In dieser Community-Sonderfolge stellt sich Melanie Amann den Fragen und der Kritik ihrer Hörerinnen und Hörer. Sharin Parker, Event- und Community-Managerin bei FUNKE, spricht mit Melanie über die Diskussionen rund um den Podcast bei Spotify, YouTube & Co.: journalistische Neutralität, politisches Framing und die Rolle der Einordnung im Journalismus.

Wie wählt Melanie ihre Gäste aus? Warum unterbricht sie ihre Gesprächspartner, und wie geht sie mit dem Vorwurf politischer Voreingenommenheit um?

Gemeinsam blicken die beiden auf kontrovers diskutierte Interviews zurück und sprechen über den Anspruch, unterschiedliche Positionen miteinander ins Gespräch zu bringen. Außerdem geht es um Kritik am Interviewstil, den Umgang mit Hass und die Frage, ob kontroverse Gespräche tatsächlich zu mehr Verständnis beitragen können.

Kritische Fragen, offene Antworten und ein Blick hinter die Kulissen von „Amann [un]framed“.