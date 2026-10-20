Was passiert, wenn die Schlagzeilen längst verschwunden sind, die Geschichten dahinter aber noch immer nachwirken? In „Das dunkle Berlin“ widmen sich die Kolleginnen und Kollegen der Berliner Morgenpost alle zwei Wochen den düstersten Kriminalfällen aus der Hauptstadt.

Sie erzählen von Verbrechen, Schicksalen und Ereignissen, die Berlin einst erschüttert haben – und holen Geschichten aus den Archiven zurück, die sonst längst in Vergessenheit geraten wären. Dabei geht es nicht nur um die Taten selbst, sondern auch um die Menschen dahinter und die Frage, was diese Fälle über ihre Zeit und die Stadt erzählen.

„Das dunkle Berlin“ gibt es jeden zweiten Dienstag, ab dem 03. November, auf allen gängigen Podcastplattformen.