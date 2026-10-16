Es war die Nachricht, die in dieser Woche die Debatten bestimmt hat: Bärbel Bas ist am Montag von ihren Ämtern als Arbeitsministerin und SPD-Chefin zurückgetreten. Als Grund nannte sie die Trauer um ihre vor kurzem gestorbene Stieftochter, aber auch Angriffe gegen sich in dieser schwierigen Zeit – auch vonseiten des Koalitionspartners, der Union. Nach den Beileidsbekundungen begann man in der Koalition schnell, mit den Fingern aufeinander zu zeigen. Manuela Schwesig sprach von „Attacken“ der Union, die sie als „unmenschlich“ bezeichnete – Bundeskanzler Friedrich Merz wies die Vorwürfe zurück.

Was ist hier in der Koalition passiert? Und was sagt die gesamte Debatte eigentlich über den politischen Betrieb und die Stimmung in der Gesellschaft aus? Darüber diskutieren Julia Emmrich und Carlotta Richter in der aktuellen Folge von Rambo Zambo. Außerdem schauen sie nach Sachsen-Anhalt, wo in dieser Woche die CDU-Fraktion verkündet hat, dass sie bei der Ministerpräsidentenwahl im Dezember gesammelt den Saal verlassen werde. Wie groß wird der Druck auf CDU-Chef Merz?

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