Jahrzehntelang war Frauenfußball sogar verboten. Kickende Frauen? Beschimpft, belächelt und ausgegrenzt.

Frauen spielten dennoch, kämpften gegen Vorurteile und männliche Machtansprüche – und eroberten sich den beliebtesten Sport der Deutschen.

Darüber sollten wir reden!

Auf der Frankfurter Buchmesse habe ich mit zwei Frauen gesprochen, die diese Geschichte großartig erzählen können: Martina Knief, Sportjournalistin und Autorin des Buches „Kampf um Anerkennung“ und Helga Altvater, Deutschlands erster Fußballschiedsrichterin.

Wir sprechen über mutige Pionierinnen, dreiste Diskriminierung und absurde Demütigungen. Über Europameisterinnen, die statt einer Prämie ein Kaffeeservice bekamen. Über Männer, die ihre Macht verteidigen, und Frauen, die sich nicht unterkriegen lassen.

Und wir fragen: Warum müssen Frauen im Fußball bis heute um Anerkennung kämpfen, obwohl sie längst bewiesen haben, was sie können?

Eine Geschichte über Fußball, Macht und Emanzipation – mit Wut, Witz und weiblichem Kampfgeist.

Kommt her, hört zu, diskutiert mit!

Das Buch: Martina Knief, Kampf um Anerkennung – Wie der Frauenfußball in Hessen groß wurde, Societäts-Verlag, 2026.

Und was gibt es noch in Mikas Matrix? Frauen in Schweden und die Angst vor ihrem Ex; die gute Nachricht und natürlich Silke Burmesters Kolumne „Sexistische Kackscheiße“.

Zur Sprachnachricht aus dem Ausland:

Das digitale Magazin „Deine Korrespondentin“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen auf der ganzen Welt sichtbar zu machen, weil in deutschen Medien vier Mal mehr über Männer berichtet wird als über Frauen.

Unter www.deine-korrespondentin.de könnt Ihr mehr als 450 Artikel über starke Frauen oder interessante Fraueninitiativen kostenfrei lesen oder Euch für den Newsletter anmelden.

In dieser Folge erzählt Regine Glaß, wie Männer in Schweden ihrer Ex-Partnerin die Hölle bereiten – und zwar mit Hilfe des Rechtssystems.

glassregine8@gmail.com

Zu Palais-F*luxx:

Die Journalistin und Kolumnistin Silke Burmester ist Gründern von Palais-F*luxx, dem Onlinemagazin für Rausch, Revolte, Wechseljahre. Palais Fluxx kämpft für ein zeitgemäßes Altersbild von Frauen in der Gesellschaft, unter anderem auch in Film und Fernsehen. Ihr Slogan „Let's Change the Picture!“

Zur guten Nachricht:

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-awards-2026-prize-girls-and-womens-education-transformative-projects-morocco-and-peru?hub=701