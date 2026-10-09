Am Dienstag wurde in Sachsen-Anhalt erstmals ein Vertreter einer vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Partei zum Präsident eines Landtags gewählt. Und das nicht nur mit den Stimmen der AfD und des BSW. Tobias Rausch bekam vier weitere Stimmen von anderen Abgeordneten. Auch wenn in geheimer Wahl gewählt wurde, gibt es Hinweise, dass diese Stimmen aus der CDU gekommen sein könnten. Wie reagierte der Kanzler? Wie groß ist jetzt der Druck auf Merz? Und welche Folgen könnten die Geschehnisse in Sachsen-Anhalt noch für die CDU im Bund haben? Darüber sprechen Julia Emmrich und Carlotta Richter in der aktuellen Folge von Rambo Zambo. Außerdem schauen sie auf das Spitzentreffen der Koalition Mitte der Woche. Beschlüsse gab es diesmal keine, auch keine Pressekonferenz – dafür allerdings eine SMS. Was lässt sich daraus über den Zustand der Koalition ableiten?

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