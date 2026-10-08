Felix Kolb ist Politikwissenschaftler, Mitgründer und geschäftsführender Vorstand von „Campact“ – ein Verein, der sich selbst als Kampagnen-Organisation versteht. Sowohl On- als auch Offline werden Menschen mobilisiert, um Druck auf die Politik auszuüben. Schwerpunkte liegen im Bereich Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Rechtsextremismus. Der Organisation wird mitunter vorgeworfen, mit Kampagnen Einfluss auf Wahlkämpfe zu nehmen – oder gar parteilich zu agieren. Jetzt ist einer der Mitgründer zu Gast in der neuen Folge „Amann unframed”.

In meinem Gespräch mit Felix Kolb wollte ich wissen: Ist „Campact“ ein demokratischer Akteur oder ein Instrument der Cancel Culture? Mit Blick auf die Kritik, die Organisation sei parteiisch, oder sogar eine „Vorfeldorganisation“ der Grünen, sprechen wir über die Überzeugungen und Werte des Vereins. Ist er wirklich so unparteiisch, wie es der Verein vorgibt? Die Antworten von Kolb gibt es in der neuen Folge.

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