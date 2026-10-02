Nach den Landtagswahlen steht der Bundeskanzler unter Druck. Friedrich Merz will jetzt beweisen, dass seine Koalition bei den wichtigen Reformen Tempo machen kann. Ein Punkt auf der Agenda: Die Pflegereform. Am Mittwoch hat das Kabinett einen ersten Teil der Reform beschlossen, mit dem zunächst die akuten Finanzprobleme der Pflegeversicherung gelindert werden sollen. Noch am Mittwochmorgen war allerdings unklar gewesen, ob diese Einigung überhaupt zustande kommt.

Wenige Tage vor dem Kabinettstermin hatte die SPD noch damit gedroht, die Pläne zu blockieren. Was waren die Gründe dafür? Wie kam es schließlich doch zur Einigung? Und wie genau sieht diese aus? Darüber spricht Carlotta Richter in der aktuellen Folge von „Rambo Zambo“ mit Dominik Bath, Politik-Korrespondent in der FUNKE Zentralredaktion. Außerdem geht es um die geplante Zuckersteuer, über die jetzt erneut diskutiert wird – und um einen Kanzler, der sich in dieser Woche plötzlich ungewohnt emotional gezeigt hat.

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