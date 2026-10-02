Stattdessen müssen wir reden.

Warum wählen Männer und Frauen zunehmend unterschiedlich? Weshalb entscheiden sich auch Frauen für frauenfeindliche Parteien? Und hat die politische Verdrossenheit im Land vielleicht damit zu tun, dass die Macht in Parteien, Parlamenten und Regierung meist männlich ist?

Die Meinungsforscherin Janina Mütze hat dazu eine Menge zu sagen.

Janina - Mitgründerin und Geschäftsführerin des Meinungsforschungsinstituts Civey - analysiert nicht nur Wahlen, sondern auch gesellschaftliche Stimmungen.

Sie beschäftigt sich mit politischer Repräsentation, gesellschaftlichem Wandel und der Frage, wen Parteien überhaupt noch erreichen.

Kommt her, hört zu, diskutiert mit!

Und was gibt es noch in Mikas Matrix? Eine Geschichte über Mutter- und andere Sprachen, den männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und Silke Burmesters Kolumne „Sexistische Kackscheiße“.

Zur Sprachnachricht aus dem Ausland:

Das digitale Magazin „Deine Korrespondentin“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen auf der ganzen Welt sichtbar zu machen, weil in deutschen Medien vier Mal mehr über Männer berichtet wird als über Frauen.

Unter www.deine-korrespondentin.de könnt Ihr mehr als 450 Artikel über starke Frauen oder interessante Fraueninitiativen kostenfrei lesen oder Euch für den Newsletter anmelden.

In dieser Folge erzählt Elisa Kautzky, wie Mehrsprachigkeit zur feministischen Waffe werden kann.

elisa.kautzky@hotmail.de

Zu Palais-F*luxx:

Die Journalistin und Kolumnistin Silke Burmester ist Gründern von Palais-F*luxx, dem Onlinemagazin für Rausch, Revolte, Wechseljahre. Palais Fluxx kämpft für ein zeitgemäßes Altersbild von Frauen in der Gesellschaft, unter anderem auch in Film und Fernsehen. Ihr Slogan „Let's Change the Picture!“

Zur guten Nachricht:

https://abcnews.com/International/wireStory/livelihood-award-honors-women-taking-autocrats-discrimination-unchecked-136878052?utm_source=chatgpt.com