Die Top-6-Lieblings-Tipps von Laura & Stefan

Platz 6

  • Stephan: Die bewusste Sensorpause („The Naked Shower“)
  • Gelernt von Stefanie Hark & Dr. med. Luisa van den Berg
  • Beim Wechsel von Sensor und Pumpe bewusst ein paar Stunden gerätefrei bleiben. Mal ganz ohne Pflaster und Plastik am Körper duschen, schwimmen oder sich ohne Abreißgefahr im Bett wälzen.
  • Laura: Blutig messen & den Pen noch beherrschen
  • Gelernt von Dr. med. Luisa van den Berg
  • Sich nicht zu 100 % von CGM-Sensoren abhängig machen. Bei unplausiblen Werten blutig gegenmessen und auf Reisen immer Pens (Schnell- und Langzeitinsulin) sowie Ersatzkanülen dabeihaben, falls die Technik ausfällt.
  • Stephan: Diabetes selbstbewusst im Alltag tragen („Nebenbei einfliegen lassen“)
  • Den Diabetes weder krampfhaft verstecken noch überproblematisieren. Sensoren und Pumpen ganz selbstverständlich tragen – ob bei der ARD-Gala oder im Wasserpark.
  • Laura: 30 Pflanzen pro Woche in die Ernährung einbauen
  • Ernährungstipp von Stefan
  • Ein einfacher Nährstoff-Kick für den Tag: Frühstücksshakes oder Müslis (z. B. auf Kefir-/Buttermilch-Basis) mit Chia, Leinsamen, Gojibären, Hanfsamen und Beeren anreichern, um ohne viel Aufwand reichlich Ballaststoffe und Vielfalt zu tanken.
  • Laura & Stephan: Ein Puffer vor dem Sex
  • Vor intimem Körpereinsatz und Sport den Blutzucker etwas höher einstellen bzw. einen Puffer einkalkulieren (z. B. Saft trinken), um störende Unterzuckerungen mitten im Geschehen zu vermeiden.
  • Stefan: 15 Minuten Gehen statt Korrigieren
  • Gelernt von Matthias Steiner (Folge #12)
  • Nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit 15 Minuten spazieren gehen oder leichte Muskelaktivität nutzen, um die Glucose auf natürliche Weise zu senken, anstatt sofort Insulin nachzuspritzen.
  • Laura: Ohne aktives Insulin trainieren
  • Gelernt von Laura & Matthias Steiner
  • Morgens oder vor dem Sport kein aktives Bolus-Insulin im Körper wirken lassen, um starkes Abfallen des Blutzuckerswerts während des Trainings zu verhindern.
  • Laura & Stephan: Notfall-Geld in die Socke & Flüssigzucker am Badesee
  • Beim Joggen/Sport immer einen 5–10 € Schein in die Socke stecken, um an der nächsten Tankstelle oder am Kiosk Notfall-Zucker kaufen zu können. Bei Badesee-Besuchen oder im Wasserpark flüssigen Traubenzucker (Jubin, Sugr Sugr, Dextro Liquid Gel) in der Badehose dabeihaben.
  • Laura: Alarme früher setzen
  • Gelernt von Hubert Fella (Folge #16)
  • Den High-Alarm nicht erst bei 250 mg/dl ansetzen, sondern z. B. bei 200 mg/dl oder 210 mg/dl, um frühzeitig gegenzusteuern und lang anhaltende Blutzuckerspitzen zu vermeiden.
  • Stephan: Sei dein eigener Dia-Buddy & Finde Dia-Buddies
  • Inspiriert von Stefanie Hark
  • Den Austausch und Freundschaften mit anderen Menschen mit Diabetes suchen. Selbstmitgefühl zeigen, Frust teilen und sich gegenseitig im Alltag unterstützen.
  • Matthias Steiner (Olympiasieger im Gewichtheben & Unternehmer)
  • 👉 Folge #12: Der stärkste Mann und sein Löffelbiskuit – Matthias Steiner
  • Hubert Fella (TV-Persönlichkeit & Dschungelcamp-Drittplatzierter)
  • 👉 Folge #16: Zwischen Blutzucker und Boulevard – wie Hubert Fella Reality & Diabetes unter einen Hut bekommt
  • Stefanie Hark (Diabetes-Influencerin)
  • Dr. med. Luisa van den Berg (Diabetologin)
  • Martin Horn (Oberbürgermeister von Freiburg)
  • 👉 Folge #25: Geht mit Diabetes auch die ganz große Politik?
  • Prof. Dr. Ingo Froböse (Sportwissenschaftler), seine Tipps hört ihr im Podcast Huber & Seiler – Die Sache mit dem Älterwerden.
  • Women’s Health Cover: Laura Karasek war am 8. September als weltweit erste Frau mit sichtbarem Glukosesensor (Freestyle Libre) auf dem Cover der Women’s Health.
  • Lila Moss Kampagne: Model Lila Moss zeigt ihren Omnipod ganz selbstverständlich am Oberschenkel bei großen High-Fashion-Shootings.
  • Goldene Henne ARD-Gala: Laura trug ihre Pumpe sichtbar am engen Abendkleid im Publikum.
  • Rulantica / Europa-Park Rust: Der ultimative Belastungstest für Sensoren und Pumpen auf extremen Wasserrutschen.
  • CGM / Pumpen: Omnipod (Insulet), Freestyle Libre 3 (Abbott).
  • Hypo-Helfer: Jubin, Sugar Sugar, Dextro Energy Liquid Gel.
  • Produktion: FUNKE Mediengruppe / Simon Eichinger
  • Redaktion: Alexandra Schaller
  • Sound-Design & Musik: Leo Ebert-Glang
  • Hosts: Laura Karasek & Stephan Seiler

Platz 5

Platz 4

Platz 3

Platz 2

Platz 1

👥 Erwähnte Gäste & Folgen-Referenzen

📸 Erwähnte Highlight-Momente & Medien

🛠️ Erwähnte Produkte & Notfall-Helfer

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Produktion & Team:

Candy Diaries – der Podcast von Laura Karasek und Stephan Seiler für alle, die Diabetes ernst nehmen, aber ihr Leben nicht ausbremsen wollen.

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Diese Folge wird präsentiert von FreeStyle Libre 3 von Abbott.