Die Top-6-Lieblings-Tipps von Laura & Stefan

Platz 6

Stephan: Die bewusste Sensorpause („The Naked Shower“)

Gelernt von Stefanie Hark & Dr. med. Luisa van den Berg

Beim Wechsel von Sensor und Pumpe bewusst ein paar Stunden gerätefrei bleiben. Mal ganz ohne Pflaster und Plastik am Körper duschen, schwimmen oder sich ohne Abreißgefahr im Bett wälzen.

Laura: Blutig messen & den Pen noch beherrschen

Gelernt von Dr. med. Luisa van den Berg

Sich nicht zu 100 % von CGM-Sensoren abhängig machen. Bei unplausiblen Werten blutig gegenmessen und auf Reisen immer Pens (Schnell- und Langzeitinsulin) sowie Ersatzkanülen dabeihaben, falls die Technik ausfällt.

Stephan: Diabetes selbstbewusst im Alltag tragen („Nebenbei einfliegen lassen“)

Den Diabetes weder krampfhaft verstecken noch überproblematisieren. Sensoren und Pumpen ganz selbstverständlich tragen – ob bei der ARD-Gala oder im Wasserpark.

Laura: 30 Pflanzen pro Woche in die Ernährung einbauen

Ernährungstipp von Stefan

Ein einfacher Nährstoff-Kick für den Tag: Frühstücksshakes oder Müslis (z. B. auf Kefir-/Buttermilch-Basis) mit Chia, Leinsamen, Gojibären, Hanfsamen und Beeren anreichern, um ohne viel Aufwand reichlich Ballaststoffe und Vielfalt zu tanken.

Laura & Stephan: Ein Puffer vor dem Sex

Vor intimem Körpereinsatz und Sport den Blutzucker etwas höher einstellen bzw. einen Puffer einkalkulieren (z. B. Saft trinken), um störende Unterzuckerungen mitten im Geschehen zu vermeiden.

Stefan: 15 Minuten Gehen statt Korrigieren

Gelernt von Matthias Steiner (Folge #12)

(Folge #12) Nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit 15 Minuten spazieren gehen oder leichte Muskelaktivität nutzen, um die Glucose auf natürliche Weise zu senken, anstatt sofort Insulin nachzuspritzen.

Laura: Ohne aktives Insulin trainieren

Gelernt von Laura & Matthias Steiner

Morgens oder vor dem Sport kein aktives Bolus-Insulin im Körper wirken lassen, um starkes Abfallen des Blutzuckerswerts während des Trainings zu verhindern.

Laura & Stephan: Notfall-Geld in die Socke & Flüssigzucker am Badesee

Beim Joggen/Sport immer einen 5–10 € Schein in die Socke stecken, um an der nächsten Tankstelle oder am Kiosk Notfall-Zucker kaufen zu können. Bei Badesee-Besuchen oder im Wasserpark flüssigen Traubenzucker (Jubin, Sugr Sugr, Dextro Liquid Gel) in der Badehose dabeihaben.

Laura: Alarme früher setzen

Gelernt von Hubert Fella (Folge #16)

(Folge #16) Den High-Alarm nicht erst bei 250 mg/dl ansetzen, sondern z. B. bei 200 mg/dl oder 210 mg/dl, um frühzeitig gegenzusteuern und lang anhaltende Blutzuckerspitzen zu vermeiden.

Stephan: Sei dein eigener Dia-Buddy & Finde Dia-Buddies

Inspiriert von Stefanie Hark

Den Austausch und Freundschaften mit anderen Menschen mit Diabetes suchen. Selbstmitgefühl zeigen, Frust teilen und sich gegenseitig im Alltag unterstützen.

Matthias Steiner (Olympiasieger im Gewichtheben & Unternehmer)

(Olympiasieger im Gewichtheben & Unternehmer) 👉 F olge #12: D er stärkste Mann und sein Löffelbiskuit – Matthias Steiner

D Hubert Fella (TV-Persönlichkeit & Dschungelcamp-Drittplatzierter)

(TV-Persönlichkeit & Dschungelcamp-Drittplatzierter) 👉 F olge #16: Z wischen Blutzucker und Boulevard – wie Hubert Fella Reality & Diabetes unter einen Hut bekommt

Z Stefanie Hark (Diabetes-Influencerin)

(Diabetes-Influencerin) Dr. med. Luisa van den Berg (Diabetologin)

(Diabetologin) Martin Horn (Oberbürgermeister von Freiburg)

(Oberbürgermeister von Freiburg) 👉 F olge #25: G eht mit Diabetes auch die ganz große Politik?

G Prof. Dr. Ingo Froböse (Sportwissenschaftler), seine Tipps hört ihr im Podcast Huber & Seiler – Die Sache mit dem Älterwerden.

Women’s Health Cover: Laura Karasek war am 8. September als weltweit erste Frau mit sichtbarem Glukosesensor ( Freestyle Libre ) auf dem Cover der Women’s Health .

Laura Karasek war am 8. September als weltweit erste Frau mit sichtbarem Glukosesensor ( ) auf dem Cover der . Lila Moss Kampagne: Model Lila Moss zeigt ihren Omnipod ganz selbstverständlich am Oberschenkel bei großen High-Fashion-Shootings.

Model Lila Moss zeigt ihren ganz selbstverständlich am Oberschenkel bei großen High-Fashion-Shootings. Goldene Henne ARD-Gala: Laura trug ihre Pumpe sichtbar am engen Abendkleid im Publikum.

Laura trug ihre Pumpe sichtbar am engen Abendkleid im Publikum. Rulantica / Europa-Park Rust: Der ultimative Belastungstest für Sensoren und Pumpen auf extremen Wasserrutschen.

CGM / Pumpen: Omnipod (Insulet), Freestyle Libre 3 (Abbott).

(Insulet), (Abbott). Hypo-Helfer: Jubin, Sugar Sugar, Dextro Energy Liquid Gel.

Instagram: @candydiaries_podcast

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Produktion: FUNKE Mediengruppe / Simon Eichinger

FUNKE Mediengruppe / Simon Eichinger Redaktion: Alexandra Schaller

Alexandra Schaller Sound-Design & Musik: Leo Ebert-Glang

Leo Ebert-Glang Hosts: Laura Karasek & Stephan Seiler

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👥 Erwähnte Gäste & Folgen-Referenzen

📸 Erwähnte Highlight-Momente & Medien

🛠️ Erwähnte Produkte & Notfall-Helfer

📩 Kontakt, Feedback & Community

Produktion & Team:

Candy Diaries – der Podcast von Laura Karasek und Stephan Seiler für alle, die Diabetes ernst nehmen, aber ihr Leben nicht ausbremsen wollen.

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Diese Folge wird präsentiert von FreeStyle Libre 3 von Abbott.