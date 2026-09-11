Die Top-6-Lieblings-Tipps von Laura & Stefan
Platz 6
- Stephan: Die bewusste Sensorpause („The Naked Shower“)
- Gelernt von Stefanie Hark & Dr. med. Luisa van den Berg
- Beim Wechsel von Sensor und Pumpe bewusst ein paar Stunden gerätefrei bleiben. Mal ganz ohne Pflaster und Plastik am Körper duschen, schwimmen oder sich ohne Abreißgefahr im Bett wälzen.
- Laura: Blutig messen & den Pen noch beherrschen
- Gelernt von Dr. med. Luisa van den Berg
- Sich nicht zu 100 % von CGM-Sensoren abhängig machen. Bei unplausiblen Werten blutig gegenmessen und auf Reisen immer Pens (Schnell- und Langzeitinsulin) sowie Ersatzkanülen dabeihaben, falls die Technik ausfällt.
- Stephan: Diabetes selbstbewusst im Alltag tragen („Nebenbei einfliegen lassen“)
- Den Diabetes weder krampfhaft verstecken noch überproblematisieren. Sensoren und Pumpen ganz selbstverständlich tragen – ob bei der ARD-Gala oder im Wasserpark.
- Laura: 30 Pflanzen pro Woche in die Ernährung einbauen
- Ernährungstipp von Stefan
- Ein einfacher Nährstoff-Kick für den Tag: Frühstücksshakes oder Müslis (z. B. auf Kefir-/Buttermilch-Basis) mit Chia, Leinsamen, Gojibären, Hanfsamen und Beeren anreichern, um ohne viel Aufwand reichlich Ballaststoffe und Vielfalt zu tanken.
- Laura & Stephan: Ein Puffer vor dem Sex
- Vor intimem Körpereinsatz und Sport den Blutzucker etwas höher einstellen bzw. einen Puffer einkalkulieren (z. B. Saft trinken), um störende Unterzuckerungen mitten im Geschehen zu vermeiden.
- Stefan: 15 Minuten Gehen statt Korrigieren
- Gelernt von Matthias Steiner (Folge #12)
- Nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit 15 Minuten spazieren gehen oder leichte Muskelaktivität nutzen, um die Glucose auf natürliche Weise zu senken, anstatt sofort Insulin nachzuspritzen.
- Laura: Ohne aktives Insulin trainieren
- Gelernt von Laura & Matthias Steiner
- Morgens oder vor dem Sport kein aktives Bolus-Insulin im Körper wirken lassen, um starkes Abfallen des Blutzuckerswerts während des Trainings zu verhindern.
- Laura & Stephan: Notfall-Geld in die Socke & Flüssigzucker am Badesee
- Beim Joggen/Sport immer einen 5–10 € Schein in die Socke stecken, um an der nächsten Tankstelle oder am Kiosk Notfall-Zucker kaufen zu können. Bei Badesee-Besuchen oder im Wasserpark flüssigen Traubenzucker (Jubin, Sugr Sugr, Dextro Liquid Gel) in der Badehose dabeihaben.
- Laura: Alarme früher setzen
- Gelernt von Hubert Fella (Folge #16)
- Den High-Alarm nicht erst bei 250 mg/dl ansetzen, sondern z. B. bei 200 mg/dl oder 210 mg/dl, um frühzeitig gegenzusteuern und lang anhaltende Blutzuckerspitzen zu vermeiden.
- Stephan: Sei dein eigener Dia-Buddy & Finde Dia-Buddies
- Inspiriert von Stefanie Hark
- Den Austausch und Freundschaften mit anderen Menschen mit Diabetes suchen. Selbstmitgefühl zeigen, Frust teilen und sich gegenseitig im Alltag unterstützen.
- Matthias Steiner (Olympiasieger im Gewichtheben & Unternehmer)
- 👉 Folge #12: Der stärkste Mann und sein Löffelbiskuit – Matthias Steiner
- Hubert Fella (TV-Persönlichkeit & Dschungelcamp-Drittplatzierter)
- 👉 Folge #16: Zwischen Blutzucker und Boulevard – wie Hubert Fella Reality & Diabetes unter einen Hut bekommt
- Stefanie Hark (Diabetes-Influencerin)
- Dr. med. Luisa van den Berg (Diabetologin)
- Martin Horn (Oberbürgermeister von Freiburg)
- 👉 Folge #25: Geht mit Diabetes auch die ganz große Politik?
- Prof. Dr. Ingo Froböse (Sportwissenschaftler), seine Tipps hört ihr im Podcast Huber & Seiler – Die Sache mit dem Älterwerden.
- Women’s Health Cover: Laura Karasek war am 8. September als weltweit erste Frau mit sichtbarem Glukosesensor (Freestyle Libre) auf dem Cover der Women’s Health.
- Lila Moss Kampagne: Model Lila Moss zeigt ihren Omnipod ganz selbstverständlich am Oberschenkel bei großen High-Fashion-Shootings.
- Goldene Henne ARD-Gala: Laura trug ihre Pumpe sichtbar am engen Abendkleid im Publikum.
- Rulantica / Europa-Park Rust: Der ultimative Belastungstest für Sensoren und Pumpen auf extremen Wasserrutschen.
- CGM / Pumpen: Omnipod (Insulet), Freestyle Libre 3 (Abbott).
- Hypo-Helfer: Jubin, Sugar Sugar, Dextro Energy Liquid Gel.
- Instagram: @candydiaries_podcast
- E-Mail: podcast.zentral@funkemedien.de
- Plattformen: Verfügbar auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music und allen bekannten Podcast-Plattformen.
- Produktion: FUNKE Mediengruppe / Simon Eichinger
- Redaktion: Alexandra Schaller
- Sound-Design & Musik: Leo Ebert-Glang
- Hosts: Laura Karasek & Stephan Seiler
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👥 Erwähnte Gäste & Folgen-Referenzen
📸 Erwähnte Highlight-Momente & Medien
🛠️ Erwähnte Produkte & Notfall-Helfer
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Produktion & Team:
Candy Diaries – der Podcast von Laura Karasek und Stephan Seiler für alle, die Diabetes ernst nehmen, aber ihr Leben nicht ausbremsen wollen.
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Diese Folge wird präsentiert von FreeStyle Libre 3 von Abbott.