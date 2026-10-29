Forscher haben am Rande des Sonnensystems einen möglichen neuen Zwergplaneten entdeckt. Der Himmelskörper wurde auf den Namen 2026 ED138 getauft. Gefunden haben ihn Forscher des Vera C. Rubin-Observatoriums. Die Beobachtungen wurden am Dienstag vom Minor Planet Center (MPC) der Internationalen Astronomischen Union bekannt gegeben.

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„Meine erste Reaktion war freudiger Unglaube“, wird Matthew Holman, Forscher am Observatorium, in einer Mitteilung zitiert. „Solche Objekte sind sehr selten, deshalb habe ich sofort angefangen zu überprüfen, ob ich oder der Code etwas falsch gemacht hatten.“ Das war nach näherer Betrachtung offenbar nicht der Fall.

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ED138 soll einen Durchmesser zwischen 600 und 1500 Kilometern haben. Er befindet sich jenseits des Neptuns – dem äußersten Planeten unseres Sonnensystems – und umkreist die Sonne in einer Entfernung von 46 Astronomischen Einheiten. Sollte sich bestätigen, dass ED138 ein Zwergplanet ist, würde er sich den fünf von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) anerkannten Zwergplaneten anschließen: Pluto, Ceres, Eris, Haumea und Makemake.

lro