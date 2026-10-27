Wegen des Funds einer mutmaßlichen Fliegerbombe am Bahnhof Müssen ist die Bahnverbindung zwischen Berlin und Hamburg am Dienstag gesperrt worden. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Demnach sei der Blindgänger bei Bauarbeiten entdeckt worden.
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Die Sperrung betrifft sowohl den Nah- als auch den Fernverkehr. Wie lange die Unterbrechung dauern wird, war zunächst unklar. Im Nahverkehr hat die Deutsche Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.
pcl
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