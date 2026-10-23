Der Journalist und frühere „Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber wird eine Talkshow im ägyptischen Fernsehen bekommen. „Viele haben mich gefragt, was ich – neben Shows, Büchern und eigenen Plattformen – im nächsten Jahr mache. Ich kehre zurück ins arabische Fernsehen“, schrieb Schreiber im sozialen Netzwerk LinkedIn.
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Zweimal im Monat werde er „Islam Talk“ moderieren, eine Sendung auf dem ägyptischen Sender Azhari TV. Dort wolle er mit Experten, Imamen, Rabbinern und christlichen Vertretern über den Glauben und insbesondere interreligiösen Dialog sprechen.
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Schreiber verlässt Axel Springer 2026
Schreiber war von 2021 bis 2025 einer der Sprecher der „Tagesschau“-Ausgabe um 20 Uhr. Im September 2025 hatte er dann seinen Job als „Global Reporter“ für das Medienhaus Axel Springer begonnen. Im Juli 2026 wurde bekannt, dass er dort bis Ende des Jahres aufhören werde.
pau/dpa