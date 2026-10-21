Von Annika Fischer 21.10.2026, 17:00 Uhr

Jeder 28. eines Monats gehört Annis Kindern. Da unternimmt sie „etwas Schönes“. Es ist der Versuch, dem Datum seinen Schrecken zu nehmen: Der 28. März 2026 war der Tag, an dem sie sterben sollten. Bei einem Messerangriff wurden die damals 38-Jährige aus Witten und ihre neunjährige Tochter lebensgefährlich verletzt. Ihr Sohn und Bruder (13) überlebte nicht. Und vor Gericht steht ein Mann, der der Familie näher nicht sein könnte: Annis inzwischen geschiedener Ehemann, der Vater ihrer Kinder.

Für Anni ist das noch immer am wenigsten zu fassen. Ein zugewandter, freundlicher, offener Mensch: So beschreiben Verwandte und Freundinnen Anni. Bild: © Katharina Kemme

In der Nacht nach der Tat, als sie wach wurde mit all ihren frisch operierten Wunden, da fragte sie zuerst nach ihm. Die Freundin an ihrem Bett durfte nicht antworten. Wer als Verdächtiger festgenommen worden war, hat ihr erst später die Polizei gesagt. Anni erinnerte sich an einen rasenden Täter, dachte an einen unbekannten Räuber, nicht an ihren eigenen Mann: Der, glaubte sie, würde sich „ewig Vorwürfe machen, dass er uns nicht beschützen konnte“.