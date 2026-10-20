Eine 65-jährige Frau ist in Südafrika von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Die Attacke ereignete sich am Dienstag am beliebten Orient Beach in KuGompo, dem früheren East London. Die Behörden reagierten sofort und sperrten die umliegenden Strände. Die Bevölkerung wurde zudem aufgerufen, vorerst nicht ins Meer zu gehen.
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Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Morgen gegen 07.00 Uhr alarmiert und zu dem Strand gerufen. Dort fanden die Beamten die Frau mit „offenen Wunden“ vor. Sie überlebte ihre Verletzungen nicht.
Orcas, Haie und Tiere im Meer
Die Frau war lokalen Medienberichten zufolge eine regelmäßige Schwimmerin und befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs mit einer Gruppe im Wasser. Diese teilte auf Facebook mit, dass andere Schwimmer den Schwanz und die Rückenflosse eines Hais bemerkt hätten. „Das Opfer erlitt schwere Verletzungen an der rechten Seite von Arm bis Bein.“
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Hai-Angriffe auf Menschen sind selten: Laut des „International Shark Attack File“ der University of Florida kam es im vergangenen Jahr weltweit zu 65 unprovozierten Angriffen. Dabei gab es neun Todesopfer, eines davon in Südafrika.
pau/afp