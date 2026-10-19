Es ist nicht einmal drei Uhr morgens auf dem Bild, welches Influencerin Patrice Aminati auf ihrer Instagram-Story teilt. Zu sehen ist eine Kerze am Fenster. Sonst ist es dunkel. Dazu schreibt die 31-Jährige: „Und dann wieder… Erdrückende Nebenwirkungen lassen den Körper nicht zur Ruhe kommen.“ Seit 2023 ist Aminati mit unheilbarem metastasiertem schwarzen Hautkrebs diagnostiziert. Sie wird palliativmedizinisch behandelt. „Schmerzen. Angst. Aushalten. Durchhalten“, heißt es weiter in dem Post.

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Sie wolle die Hoffnung nicht aufgeben. Ihre Devise sei: „Schöne Momente sammeln, an denen man sich in dunklen Stunden festhalten kann.“ Aminati lebt in der Nähe von Dresden gemeinsam mit ihrer Tochter bei ihren Eltern. Nur sieben Monate nach der Geburt hatte Aminati die Krebsdiagnose bekommen. Zuletzt war sie in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ aufgetreten, um sich für mehr Vorsorge im Gesundheitssystem stark zu machen.

Familie Aminati zündet Kerzen an und sendet Hoffnungsgrüße

Am heutigen Montagmorgen (19. Oktober) postete Aminati ein weiteres Foto einer Kerze – dieses Mal um halb sieben morgens. Sie schreibt: „Gestern Abend standen wir als Familie Hand in Hand, haben Kerzen angezündet und für Gesundheit, Kraft und Hoffnung für all unsere Lieben gebetet, die gerade einen schweren Weg gehen.“ An ihre Follower gerichtet schreibt sie dann: „Möge auch für Euch eine friedliche, schöne Woche beginnen. Mögt Ihr behütet und beschützt sein.“

aino