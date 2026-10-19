Der frühere „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer (74) kehrt im November auf den Bildschirm zurück, aber nicht als Nachrichtensprecher. Der gebürtige Rheinländer, der auf Mallorca lebt, wird beim Homeshopping-Sender HSE (Home Shopping Europe) mit Sitz in Ismaning bei München live Mode präsentieren. Seinen ersten Liveauftritt hat er laut HSE am 17. November. Anzüge, wie er sie jahrzehntelang in der „Tagesschau“ trug, gehören allerdings nicht zum Sortiment.

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Jan Hofer bringt eigene Modekollektion für Teleshopping-Sender auf den Markt

Hofer tritt als sogenannter Creator auf und stellt eine Kollektion vor, die er selbst mitentwickelt hat. Die „Jan Hofer Signature Collection“ umfasst zunächst zwölf Teile, darunter Pullover, Strickjacken, Shirts, Hosen oder ein Sakko mit herausnehmbarem Westeneinsatz. „Viele Männer wünschen sich einfach Kleidung, die gut zusammenpasst, bequem ist und mit der sie ohne großen Aufwand gepflegt angezogen sind“, sagte Hofer der „Bild“-Zeitung. Er wolle „Orientierung geben, keine Trends vorgeben“ und setze auf klassische Farben und Stücke, die sich leicht kombinieren lassen.

Hofer war lange das bekannteste Gesicht der „Tagesschau“. 2020 verließ er die ARD und wechselte zu RTL, wo er von 2021 bis 2024 „RTL Direkt“ moderierte. HSE-Geschäftsführerin Sandra Rehm freut sich auf den Neuzugang: „Mit Jan Hofer gewinnen wir einen Medienprofi, der jahrzehntelang Live-Erfahrung mitbringt und gleichzeitig offen für neue Formate ist.“

aino