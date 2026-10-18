Für Mallorca gilt in der Nacht zum Montag die höchste Sturmwarnstufe Rot. Das Sturmtief „Adam“, das am Wochenende bereits mit heftigen Regenfällen auf dem spanischen Festland für Chaos gesorgt hatte, könnte auch die Baleareninsel mit voller Wucht treffen. Auf alle Handys in der Region wurde am Abend eine Sonderwarnung verbunden mit einem schrillen Warnton gesendet.

Mallorca: Unwetterwarnung sorgt für Flugausfälle und Schulschließungen

„Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien und in Kellern“, lautete die vom Zivilschutz wegen befürchteter heftiger Niederschläge gesendete Nachricht. Vorsorglich wurde der Schulunterricht für Montag abgesagt. Am Flughafen Mallorca kam es bereits durch die ersten Vorboten des Unwetters zu stundenlangen Verspätungen und Flugausfällen. Für die anderen Baleareninseln Ibiza und Menorca wurde die zweithöchste Warnstufe Gelb herausgegeben.

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Von Mitternacht bis 6.00 Uhr am Montag gilt im Süden, Osten und der Inselmitte Mallorcas die Warnstufe Rot. Es wurde mit bis zu 90 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde gerechnet. Während der schlimmsten Phase des Sturms könnten es während zwölf Stunden insgesamt auch 160 Liter pro Quadratmeter werden, wie der nationale Wetterdienst Aemet warnte. Besonders Sturzbäche stellen bei den Herbstgewittern auf Mallorca eine Gefahr dar und sorgen für Überschwemmungen.

pau/dpa