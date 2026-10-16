Glück im Unglück: Im oberfränkischen Hirschaid bei Bamberg ist ein mit Schülern besetzter Linienbus am Freitagmorgen in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um einen „Vollbrand“. Wie durch ein Wunder, wurde niemand dabei verletzt.

Jeden 2. Sonntag Ein FUNKE Liebe Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Wie „InFranken.de“ berichtet, hätten die Schüler Rauch aus dem Motorraum bemerkt. Daraufhin habe der Fahrer den Bus angehalten und die 35 Schülerinnen und Schüler in Sicherheit gebracht. Weder die Schüler noch der Busfahrer wurden verletzt, die Brandursache war zunächst unklar.

Ein Feuerwehrmann saugt Löschschaum ein. © Daniel Löb/dpa | Daniel Löb

Busbrand: Fahrer rettet Kinder rechtzeitig aus dem Fahrzeug

Die Rettungskräfte seien um kurz nach 7.30 Uhr zu dem Brand gerufen worden, sagte Kreisbrandmeister Tobias Dütsch. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stand der Bus bereits vollständig in Flammen. Der Busfahrer habe die Kinder aber zuvor aus dem Fahrzeug gebracht. Das habe der Busfahrer „total richtig gemacht“, sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber „News5“. Weitere Personen, die an der Brandstelle waren, halfen bei der Evakuierung des Fahrzeugs.

Der ausgebrannte Linienbus wurde nach dem Brand abgeschleppt. © Daniel Löb/dpa | Daniel Löb

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schließlich innerhalb von 45 Minuten unter Kontrolle bringen. Die Schüler seien währenddessen an einer Sammelstelle vom Rettungsdienst untersucht worden und schließlich in einem Ersatzbus weitergefahren.

dpa/jcst