„Reibungslos und professionell.“ Diese zwei Worte hören Bauherren mit Sicherheit gerne, wenn über die Arbeit der von ihnen beauftragten Firma gesprochen wird. Demnach dürften die Aussagen, die der Münsinger Klaus Reid gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) machte, Günther Jauch sehr zufrieden stimmen. Der „Wer wird Millionär?“-Moderator hat in der kleinen Gemeinde in Bayern ein Anwesen erworben und lässt dies gerade modernisieren, berichtet die Zeitung. Es gehörte niemand Geringerem als Vicco von Bülow alias Loriot.

Günther Jauch kauft Loriots Villa: Neuer Besitzer macht Nachbarn froh

Den Showmaster und die Humoristen-Legende verband Berichten zufolge eine langjährige Freundschaft. Als Loriot 2011 starb, lebte er ganze 48 Jahre in der Villa unweit des Starnberger Sees. Seine Witwe, Rose-Marie von Bülow, verschied 2024 und das Areal ging in den Besitz der beiden Töchter über. Laut „Bild“ verkaufte eine von ihnen das Grundstück samt Haus letztlich an Jauch. Der genaue Kaufbetrag ist nicht bekannt.

Günther Jauch erhielt im Juni dieses Jahres in Potsdam (Brandenburg) den Landesverdienstorden. © Annette Riedl/dpa | Annette Riedl

Der 70-Jährige Jauch soll das Hauptgebäude nun umfassend modernisieren, ein Nebenbau werde aufgestockt, berichtet Nachbar Klaus Reid. Die Anwohner in den Örtchen sind froh, dass Jauch die Villa in seiner Ästhetik erhält und nicht durch einen protzigen Neubau ersetzt, berichtet Reid. Schließlich hat Vicco von Bülow den Bau im pommerschen Landhausstil in den 1960ern nach seinen eigenen Vorstellungen entworfen.

Loriot-Villa: Günther Jauch stellt sich Nachbarn persönlich vor

Der neue Bauherr, dessen Name der SZ zufolge auch gut sichtbar auf der Bautafel steht, soll sich laut Reid auch schon bei den Nachbarn vorgestellt haben. „So wie es früher üblich gewesen ist“, sagt der Bauingenieur, der laut eigener Aussage auch mit Loriot befreundet war. Zufrieden spaziere er nun regelmäßig an dem Anwesen vorbei, an dem regionale Firmen unter Anleitung einer örtlichen Architektin ihren Dienst verrichten.

Sollte der Baufortschritt im Winter nicht durch anhaltenden Frost aufgehalten werden, könnte die Loriot-Villa schon im kommenden Frühjahr bezugsfertig sein.