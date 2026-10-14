Anfang April musste der Stand-up-Comedian Paul Panzer (54) bekannt geben, dass alle seine Tourtermine bis Mitte Mai ausfallen – „aufgrund eines schweren persönlichen Verlusts im engsten Familienkreis“. So hieß es in einem Beitrag bei Instagram.

Trauer um Ehefrau: Paul Panzer spricht über schweren Verlust und Verantwortung

Jetzt hat Panzer erstmals darüber gesprochen. „Ich hatte vor ein paar Monaten einen schweren Verlust, der mich sehr getroffen hat. Meine Frau ist gestorben, die Liebe meines Lebens. 25 Jahre waren wir zusammen“, erklärte Panzer im Podcast „Betreff: Leben – die Sprechstunde mit Hans Sigl“. Gastgeber ist der vor allem als „Der Bergdoktor“ bekannte österreichische Schauspieler.

Im Gespräch mit Sigl erzählt Panzer, wie er mit dem Schicksalsschlag zurechtkomme. „Da kann ich aber trotzdem nicht sagen: ‚Ja gut, jetzt ist alles zu Ende‘“, sagt Panzer. Vor allem die Verantwortung für das Kind spiele dabei eine wichtige Rolle: „Wir haben einen gemeinsamen Sohn. Ich kümmere mich um meinen Sohn. Selbst der Hund ist geblieben. Einer muss sich ja kümmern.“

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Paul Panzer: „Das Leben ist ein großes Geschenk“

Panzer, mit bürgerlichem Namen Dieter Tappert, betonte, er wolle trotz des Verlusts seinen Lebensmut nicht verlieren: „Ich finde wirklich, dass das Leben ein großes Geschenk ist, ein großes Abenteuer ist“, erklärte er. Das Gespräch fand vor Publikum am Ammersee statt.

Der in Düren geborene Tappert ist mit Hunderten Scherzanrufen seiner Figur Paul Panzer bekanntgeworden und füllt mit seinen Live-Auftritten im für ihn typischen geblümten Hemd große Hallen. Zweimal erhielt er bereits den deutschen Comedy-Preis.

Die gute Nachricht für alle Fans: Panzer setzt seine Tour „Schöne neue Welt – welcome to hell“ im Oktober fort. Neubrandenburg (16.10.), Frankfurt/Oder (17.10.), Kempten (23.10.), Landshut (24.10.), Aachen (30.10.) und Koblenz (31.10.) heißen die Stationen im aktuellen Monat.

dw/dpa