Wer im kommenden Jahr eine außergewöhnliche berufliche Herausforderung sucht, könnte beim Tourismusverband des finnischen Turku Archipels fündig werden. Gesucht werden insbesondere Menschen mit einem ausgeprägten Geruchssinn. Als Belohnung winkt eine bezahlte Reise in den Norden, bei der es darum geht, die Region anhand ihrer charakteristischen Gerüche zu beschreiben.

Traumjob in Finnland: 2000 Euro Gehalt und kostenlose Übernachtung

Das finnische Turku-Archipel ist eine faszinierende Inselwelt, die bereits in der Vergangenheit zahlreiche Urlauber begeistert hat. Die Verantwortlichen vor Ort sind überzeugt, dass es sich um „das am besten riechende Reiseziel der Welt“ handelt. Ob dieser Anspruch zutrifft, soll eine „professionelle Nase“ herausfinden, wie es in der Stellenausschreibung heißt. Aus allen Bewerbern wird eine Person ausgewählt, die fünf bis sieben Tage auf dem Archipel verbringen darf und dafür zusätzlich 2000 Euro erhält.

Zu den Aufgaben gehört es, die unterschiedlichen Gerüche der Inselwelt aufzuspüren und möglichst anschaulich zu beschreiben. Darüber hinaus sollen Fotos und Videos für die Social-Media-Kanäle der Tourismusorganisation Visit Turku Archipelago erstellt werden, die außergewöhnliche Einblicke in die Inselwelt gewähren. Dieser ungewöhnliche Traumjob ermöglicht für die Bewerber eine vollkommen neue Urlaubsperspektive.

Traumjob in Finnland: 2000 Euro Gehalt und kostenlose Übernachtung © iStock | istock

Insel-Tester: Wo und wie kann man sich bewerben?

Wer sich die Reise nach Finnland und die Prämie von rund 2000 Euro sichern möchte, muss einige Voraussetzungen erfüllen. Für die Bewerbung ist ein Video erforderlich, in dem die Bewerber an einem Gegenstand ihrer Wahl riechen und dessen Duft beschreiben und bewerten.

Inhalt: Einen Gegenstand auswählen, daran riechen und den Duft anschaulich beschreiben und bewerten.

Einen Gegenstand auswählen, daran riechen und den Duft anschaulich beschreiben und bewerten. Markierung: Den offiziellen Account @saaristo_finland im Beitrag markieren.

Den offiziellen Account @saaristo_finland im Beitrag markieren. Hashtag: Das Video mit dem Hashtag #SaaristoNoseJob versehen.

Das Video mit dem Hashtag #SaaristoNoseJob versehen. Öffentliches Profil: Das eigene Konto muss öffentlich zugänglich sein, damit die Jury das Video ansehen kann.

Anschließend muss der Link zum Video in ein Online-Bewerbungsformular eingetragen werden. Bewerbungsschluss ist der 25. Oktober 2026. Der Gewinner soll am 17. November 2026 bekannt gegeben werden.