„Ragebait“ ist das Jugendwort des Jahres 2026. Der Begriff bedeutet wörtlich übersetzt „Wut-Köder“ und meint Online-Beiträge und -Inhalte, die nur darauf abzielen, Polemik, Auseinandersetzungen und Aufregung zu erzeugen. Der Begriff setzte sich in der Online-Abstimmung des Stuttgarter Langenscheidt-Verlags knapp gegen die beiden anderen Finalisten „Peak“ und „Crashout“ durch, wie der Verlag am Samstag bei der Frankfurter Buchmesse bekanntgab.

Jeden 2. Sonntag Ein FUNKE Liebe Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Demnach erhielt das neue Jugendwort 36,5 Prozent der Stimmen. „Peak“ (als Begriff für das Beste, den Höhepunkt) folgte mit etwa 34 Prozent. „Crashout“ (als Bezeichnung für Ausrasten, die Fassung verlieren) erhielt rund 30 Prozent. Wie viele Personen sich an der Endrunde der Online-Abstimmung beteiligten, gab der Verlag nicht bekannt. Insgesamt hätten seit dem Kampagnenstart rund eine Million Jugendliche mitgemacht, hieß es.

kna/pvt