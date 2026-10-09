Bei der Rallye 550 Challenge de Mallorca ist es am Freitag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Fahrzeug, das an der Rallye teilnahm, kam von der Spur ab und stürzte in eine Schlucht. Der Unfall soll sich nach Informationen der „Mallorca Zeitung“ auf der Landstraße Ma-10 zwischen Pollença und Lluc bei Kilometer 10 ereignet haben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. View this post on Instagram

Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Mallorca: Deutscher stürzt bei Autorennen in den Tod

Laut der spanischen Polizei ist ein 63 Jahre alter Mann bei dem Sturz in die Tiefe ums Leben gekommen. Seine 39-jährige Beifahrerin verletzte sich am Rückenmark. Beide sind laut Polizei deutsche Staatsbürger. Nach dem Unfall ist die Rallye abgesagt. Es sei eine „schmerzhafte, aber unumstößliche Entscheidung“, die aus Respekt vor der Schwere des Unglücks getroffen worden sei. „In einem Moment wie diesem gibt es kein Ergebnis, keine Platzierung und kein sportliches Ziel, das über dem wirklich Wichtigen stehen könnte“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Jeden 2. Sonntag Ein FUNKE Liebe Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Und weiter: „Wir als Veranstalter möchten unser tiefstes Bedauern zum Ausdruck bringen und der Familie und den Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Wir möchten ihnen in dieser so schweren Zeit unsere volle Unterstützung und Verbundenheit versichern.“

viv