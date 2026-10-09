Es war ein Schreckmoment für alle Fans: Bei ihrem Konzert in der Plenitude Arena bei Paris ist Céline Dion am Mittwochabend gestürzt. Die Sängerin war gerade dabei, ihren Song „Dans un autre monde“ zu performen, als sie den Halt verlor und hinfiel. Mehrere Videos in den sozialen Medien zeigen den Sturz.

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Ernsthaft verletzt hat sich die Musik-Ikone auf der Bühne im Pariser Vorort Nanterre nicht. Dion hüpfte kurz vor dem Sturz im Rahmen ihrer Performance auf einem Bein und rutschte dann wohl auf ihrem Absatz aus. Doch Dion stand schnell wieder auf und sang weiter.

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Céline Dion vergisst Text bei Pariser Konzertreihe – Publikum hilft aus

Ganz unbeeindruckt soll die Kanadierin von dem Vorfall aber wohl nicht gewesen sein. Wie mehrere Medien berichten, soll Dion danach beim Song „Pour que tu m‘aimes encore“ dem Publikum zugeflüstert haben, dass sie den Text vergessen hat. Das Publikum reagierte blitzschnell und sang kurzerhand mit.

Noch vor einigen Jahren war ein solches Konzert für Musik-Ikone Dion undenkbar. Nachdem sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, machte sie 2022 öffentlich, an einer seltenen Autoimmunerkrankung zu leiden, dem Stiff-Person-Syndrom. Dion erzählte von schweren Krämpfen in der Kehle, einem Gefühl, als ob sie erwürgt werde, und von so starken Anfällen, dass sie sich dabei die Rippen gebrochen habe. Seitdem war sie nur noch selten für einzelne Songs aufgetreten.

Diszipliniert hatte Dion darauf hingearbeitet, wieder für ihre Fans singen zu können. Erst kämpfte sie mit Physiotherapie und Medikamenten gegen die Krankheit an. Dann bereitete sie sich mit Yoga, Krafttraining, Stimmtraining und Tanzen auf ihr Comeback vor. „Man muss immer träumen“, meint die Sängerin. Dion ist mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation. Zu ihren größten Hits gehören „My Heart Will Go On“ und „I‘m Alive“.

rk/dpa