In Brandenburg sind bei einem schweren Autounfall am Mittwochabend vier Menschen ums Leben gekommen, wie die Polizei Frankfurt an der Oder mitteilte. Demnach wurden sie in der Nähe von Biesenthal (Landkreis Barnim) nordöstlich von Berlin von einem Auto erfasst, das auf einer Landstraße im Gegenverkehr andere Fahrzeuge überholen wollte. Der Fahrer kollidierte demnach mit drei Mopeds, auf denen insgesamt vier Menschen saßen.

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Laut Polizei waren insgesamt vier Mopeds von Biesenthal kommend gemeinsam in südlicher Richtung unterwegs. In der Gegenrichtung wollte demnach der Autofahrer mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholen und wechselte dazu den Fahrstreifen. Dort stieß er mit drei Mopeds aus der Gruppe zusammen, von denen eines mit zwei Menschen besetzt war. Die drei Fahrer und eine Mitfahrerin starben an der Unfallstelle. Der vierte Mopedfahrer konnte ausweichen und blieb unverletzt.

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Autounfall bei Biesenthal: Auto geriet nach Zusammenstoß in Brand

Das Auto geriet in Brand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Fahrer des Wagens wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Straße wurde für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme, in die ein Sachverständiger einbezogen wurde, voll gesperrt. Notfallseelsorger und andere spezialisierte Helfer betreuten sowohl Angehörige der Todesopfer, von denen einige zur Unfallstelle kamen, als auch Einsatzkräfte.

os/dpa/afp