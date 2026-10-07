Laura Wontorra wird zum ersten Mal Mutter. Das verkündete die Sportjournalistin am Mittwochabend auf ihrem Instagram-Profil. „HALB DU. HALB ICH.“ lautet die Bildunterschrift der Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Freund Riccardo Basile ihren Schwangerschaftsbauch präsentiert.

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Ein drittes Foto zeigt wiederum ein Ultraschallbild sowie rosafarbene Babyschuhe. Ob das ein Hinweis auf das Geschlecht des Babys ist, gibt die 37-Jährige allerdings nicht bekannt.

Sportmoderatorin wird Mutter: Laura Wontorra während Fußball-WM bereits schwanger

„Bild“ hatte zuvor über Wontorras Schwangerschaft berichtet. Demnach soll ihr gemeinsames Kind mit ihrem Sportkollegen im Frühjahr 2027 auf die Welt kommen. Demnach war Wontorra bereits schwanger, als sie im Sommer für den Bezahlsender MagentaTV aus den USA, Kanada und Mexiko über die Fußball-WM berichtete.