Die aktuellen Crashtests beim Kindersitz-Test haben bedenkliche Ergebnisse hervorgebracht. Zwei der geprüften Kindersitze weisen erhebliche Sicherheitsmängel auf, die im Falle eines Unfalls eine Gefahr für das Leben der Kinder darstellen können. Die Stiftung Warentest rät deshalb vom Kauf des Britax Römer Baby Safe Pro mit der Vario Base 5Z sowie des Axkid Minikid Core ab.

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Beim Crashtest werden Unfallsituationen simuliert, bei denen zwei Fahrzeuge mit jeweils 50 km/h frontal aufeinanderprallen. Beim Test des Britax Römer Baby Safe Pro kam ein Testdummy zum Einsatz, der einem 18 Monate alten Kind entsprach. Der Sitz ist für Kinder diesen Alters mit einer Körpergröße von 40 bis 85 Zentimetern vorgesehen.

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Stiftung Warentest: Britax Römer versagt im Frontal-Crashtest

Beim Aufprall verformte sich der obere Teil der Babyschale stark nach hinten. Gleichzeitig öffnete sich das Gurtschloss und der Dummy wurde aus dem Sitz geschleudert. Dabei brachen die Einrasthaken des Schlosses. Entscheidend für das Testergebnis war die Position der Rückenlehne. In der geneigten Stellung versagte der Baby Safe Pro mit der Vario Base 5Z beim Frontal-Aufprall. In der nicht geneigten Position hielt die Babyschale dem Crash hingegen stand. Das galt auch bei einer Befestigung mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs.

Auf Anfrage der Stiftung Warentest kündigte Römer an, das Testergebnis untersuchen zu wollen. Anschließend solle über mögliche weitere Maßnahmen entschieden werden.

Axkid Minikid Core: Nacken­bereich ist gefährdet

Auch der Axkid Minikid Core konnte den Crashtest nicht bestehen. Der Kindersitz ist für Kinder mit einer Körpergröße von bis zu 125 Zentimetern ausgelegt. Im Test kam deshalb ein Dummy zum Einsatz, der einem sechsjährigen Kind entsprach. Der Sitz wird rückwärtsgerichtet eingebaut und verfügt über einen Stützfuß sowie einen Dreipunktgurt.. Beim Aufprall gab das Stützbein des Minikid Core nach. Befand sich der Sitz in geneigter Position, riss zudem das Gurtschloss samt Schrittgurt an der Vorderseite aus der Sitzschale. Dadurch wurden die Beine und der Körper des Dummys in einer halben Rückwärtsbewegung über den Kopf nach hinten geschleudert. Dabei wirkte eine erhebliche Kraft auf den Nackenbereich des Dummys.

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Axkid reagierte nach Angaben der Stiftung Warentest umgehend auf die Testergebnisse. Der Verkauf des Minikid Core wurde eingestellt und eine Rückrufaktion eingeleitet. Besitzer eines betroffenen Kindersitzes können diesen kostenlos gegen ein anderes Modell des Herstellers austauschen lassen.