Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Die beiden Insassen wurden tot in der ausgebrannten Maschine in einem Weinberg bei Gundelsheim gefunden, wie die Polizei bestätigte. Der Absturz ereignete sich bei Gundelsheim nördlich von Stuttgart.

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Demnach sei die Maschine kurz nach 12.00 Uhr beim Landeanflug auf einen nahe gelegenen Flugplatz aus unbekannten Gründen durchgestartet, habe zunächst einen Zaun gestreift und sei dann mit einem Baum kollidiert, sagte eine Polizeisprecherin. Dann sei die Maschine in einem Weinberg abgestürzt und dort in Flammen aufgegangen.

Einsatzkräfte der Polizei sind nahe einem Hofgut in einem Weinberg in Gundelsheim bei einer Absturzstelle eines Kleinflugzeugs im Einsatz. © Marius Bulling/onw-images/dpa | Marius Bulling

Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Die Identität der beiden Insassen sei ebenso unklar wie die Herkunft der Maschine, da das Registrierungskennzeichen durch den Brand nicht mehr zu erkennen sei, hieß es. Neben den Toten hätten sich nach ersten Erkenntnissen keine weiteren Menschen in dem Kleinflugzeug befunden. Polizei und Experten haben Ermittlungen zur Unglücksursache und zur Identifizierung der Opfer aufgenommen.

fmg/dpa