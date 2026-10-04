Ein beliebter Campingplatz am Gardasee hat sich am Sonntagmorgen in ein höllisches Inferno verwandelt. Auf der Familienanlage brach ein großes Feuer aus, bei dem mehrere Menschen teils schwer verletzt wurden. Den Behörden zufolge mussten insgesamt 24 Personen vor Ort oder in Krankenhäusern behandelt werden. Eine Person hatte schwere Verbrennungen an den Beinen erlitten, in den meisten Fällen mussten Kohlenmonoxidvergiftungen behandelt werden. Wieso das Feuer ausbrach, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

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Gegen 6 Uhr morgens war den Behörden zufolge zunächst ein Bungalow auf der Anlage „Bella Italia“ in der Gemeinde Peschiera del Garda am Südufer des Sees in Brand geraten. Noch in der Dunkelheit hatten die Flammen viele Meter hoch geschlagen und sich rasch ausgebreitet. Zeugen gaben an, sie hätten mehrere Explosionen gehört. Die Feuerwehr sprach davon, dass explodierende Gasflaschen die Löscharbeiten erschwert hätten. Das Feuer habe dennoch rasch unter Kontrolle gebracht werden können. Zeitweise stand eine dicke Rauchsäule über dem Gardasee.

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Feuer auf Campingplatz am Gardasee: Sieben Menschen in der Notaufnahme

Nach Angaben der Rettungsdienste wurden sieben Menschen in die Notaufnahme gebracht, darunter eine Familie aus der Schweiz mit drei Kindern. Zusammen mit der Feuerwehr waren zahlreiche Rettungswagen im Einsatz. Die Löscharbeiten seien durch explodierende Gasflaschen erschwert worden, hieß es. Zur Identität der weiteren Verletzten machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben. Etwa 20 Strukturen seien durch die Flammen zerstört worden, hieß es.

Der Campingplatz an Italien größtem See wird als Fünf-Sterne-Anlage beworben, die besonders für Familien geeignet sei. Neben Stellplätzen für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte gibt es dort zahlreiche Apartments. Der Präsident der Region, Luca Zaia, bedankte sich bei einer Gruppe von Feuerwehrleuten aus Hessen, die auf dem Campingplatz Urlaub gemacht hatten und dann halfen.

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Der Gardasee gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen Italiens und ist auch bei Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr beliebt. Die Region rund um den See zieht vor allem in den Sommermonaten zahlreiche Urlauber an. Beliebt sind neben den malerischen Orten am Seeufer auch die Campingplätze, Ferienanlagen und Freizeitparks in der Umgebung.

pcl/mit dpa