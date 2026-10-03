Ein deutscher Urlauber ist in Südtirol beim Wandern tödlich verunglückt. Der 80-Jährige war auf dem Maiser Waalweg unterwegs, einem historischen Wanderweg nahe der Gemeinde Riffian bei Meran. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann vom Weg ab. Er stürzte etwa 50 Meter in die Tiefe.

Rettungskräfte erreichen verunglückten Mann, können aber nicht helfen

Das berichtete nun der Sender Rai Südtirol unter Berufung auf die Rettungskräfte. Der Mann war den Angaben zufolge am frühen Nachmittag mit seiner Ehefrau in dem Gebiet unterwegs. Sie schlug nach seinem Sturz in dem bewaldeten und steilen Hangbereich Alarm. Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Bergwacht rückten wenig später aus und erreichten den Mann, konnten aber nichts mehr für ihn tun. Woher der Mann stammte, war zunächst nicht klar.

Erst vor anderthalb Wochen verstarb ein weiterer deutscher Wanderer in Südtirol. Der Urlauber kehrte von einer Wanderung nicht zurück. Anschließend wurde zwei Tage lang nach ihm gesucht, doch letztlich wurde er nur tot aufgefunden.

dpa/fmg