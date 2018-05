Zwei Berlinerinnen bieten Zelt auf Balkon als WG-Zimmer an

Mietpreiswucher: Reporterin Johanna Rüdiger hat Verbraucherschutzministerin Katarina Barley gefragt, was sie gegen die steigenden Mieten tun wird. Barley sagt zu, sie wolle noch in diesem Jahr die Mietpreisbremse deutlich schärfer stellen.

Barley: So kämpft die Bundesregierung jetzt gegen Mietpreiswucher Mietpreiswucher: Reporterin Johanna Rüdiger hat Verbraucherschutzministerin Katarina Barley gefragt, was sie gegen die steigenden Mieten tun wird. Barley sagt zu, sie wolle noch in diesem Jahr die Mietpreisbremse deutlich schärfer stellen.

Berlin. Dass es in deutschen Großstädten ziemlich kurios sein kann, eine Wohnung zu suchen, ist hinlänglich bekannt. Gerade in Berlin passieren bei der Suche nach Zimmern und Wohnungen in aller Regelmäßigkeit seltsame Dinge. Zum Beispiel eine Wohnungsbesichtigung mit 800 Menschen.

Richtig bizarr wird es allerdings, wenn man mit wenig Budget eine WG in der Hauptstadt sucht. Was manche Leute als vermietbares Zimmer ansehen, ist mehr als nur interessant. Besonders kurios ist das Angebot von zwei Berlinerinnen, die auf wg-gesucht.de einen Schlafplatz in ihrer WG in Berlin-Mitte angeboten haben.

Denn, sollten Marie (22) und Biana (24) ein neues WG-Mitglied finden, zieht er oder sie nicht etwa irgendwo in der Wohnung ein, sondern im Zelt. Maße: ca. 200 x 120 x 100 cm. Auf dem Balkon. Zum Schnapperpreis von 260 Euro im Monat. Die Anzeige wurde mittlerweile jedoch deaktiviert.

Inserent hat laut WG-Portal "genug Anfragen" erhalten

Einzige Bedingung für den Einzug war: Man sollte nichts dagegen haben, "wenn wir uns ab und zu auf dem Balkon sonnen oder am Abend einen Drink dort zu uns nehmen", schreiben die Anbieterinnen.

Mittlerweile ist eine Kontaktaufnahme mit den Anbieterinnen über das WG-Portal nicht mehr möglich: "Entschuldigen Sie bitte, der Inserent hat bereits genug Anfragen erhalten", steht auf der Seite. "Das Zimmer ist momentan vermietet", heißt es weiter.