Nachtzüge sind eine gute Alternative zum Fliegen

Berlin. Es gab sie schon einmal: die Möglichkeit, per Nachtzug von Berlin aus in europäische Städte zu reisen. Dann aber führten vor allem wirtschaftliche Faktoren dazu, dass immer mehr Verbindungen eingestellt wurden, bis 2017 nur noch zwei Strecken übrig waren. Seither geht es aber langsam wieder bergauf. Zu den aktuell vier Verbindungen sollen zeitnah weitere hinzukommen. Das ist ein Anfang, um eine klimafreundlichere Alternative zum Fliegen zu etablieren. Bis die Nachtzüge aber eine ernste Konkurrenz zu Billig-Airlines darstellen, die Dutzende Ziele von Berlin aus ansteuern, ist es noch ein weiter Weg.

Dabei ist die Reiselust der Menschen groß und wird in der Corona-Pandemie mitsamt ihren Einschränkungen eher noch gewachsen sein. Dass Fliegen eine eher klimaschädliche Reiseform ist, ist bekannt – zum CO2-Ausstoß kommen andere Schadstoffe wie Schwefel- und Stickoxide hinzu. Insofern sind nachhaltigere Alternativen gefragt; je größer die Auswahl, desto besser. Wenn zum schnellen Fernverkehr am Tag also mehr grenzüberschreitende Nachtzüge hinzukommen, kann das aus Kundensicht nur positiv sein. Zumal die Nachtverbindungen einen Charme bieten, den man auf anderen Reisewegen nur selten erlebt: morgens pünktlich zum ersten Kaffee am Ziel anzukommen.

Am Ende braucht es aber nicht nur einzelne Unternehmen, die Verbindungen sukzessive ausweiten, sondern eine europaweite Strategie mit dem Ziel, den Bahnverkehr zu fördern – auch nachts. Hebel sind der weitere Ausbau der Infrastruktur für Verkürzungen der Reisezeit, eine Senkung der Trassenpreise oder auch benutzerfreundlichere Buchungskonzepte. Am Ende müssen die Züge für Betreiber wirtschaftlich, zugleich für Kunden preislich konkurrenzfähig und komfortabel sein. Nur so kann die Renaissance der Nachtzüge gelingen.