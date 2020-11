Kommentar: Keine Panik bei roter Schul-Ampel

Zehn Schulen sind inzwischen im Alternativszenario. Dabei werden Klassen in zwei Gruppen geteilt. Gut so, findet Susanne Leinemann.

Zehn Schulen auf „Rot“, nicht mehr nur zwei. Berlins Corona-Schulampel wechselt langsam, aber gut. Endlich ist zumindest auch die Farbe „Rot“ knapp zweistellig. Damit gehen diese Schulen ins „Alternativszenario“. Was das heißt? Die Klassen und Kurse werden in Gruppen A und B geteilt, damit weniger Schüler und Lehrkräfte an einem Schultag zusammenkommen. Der eine Teil lernt vor Ort, der andere zu Hause.