Attentat von Nizza: Falsche Toleranz ist selbstzerstörerisch

Nach dem Mord an einem Lehrer in Conflans-Saint-Honorine vor den Toren von Paris versammeln sich zahlreiche Menschen vor der Schule. Ein 18-jähriger Russe enthauptete den Lehrer am Freitag, nachdem dieser im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.

Berlin. Wieder ist es Nizza. Am 14. Juli 2016 fuhr ein islamistischer Attentäter mit einem Lkw in eine Menschenmenge: 86 Tote. Nicht nur die vor Lebensfreude sprühende Mittelmeer-Metropole, ganz Frankreich und Europa waren geschockt. Am Donnerstag wurden in der Stadt erneut drei Menschen bei einer mutmaßlich terroristischen Messerattacke in einer Kirche ermordet. Auch in Avignon und vor dem französischen Konsulat in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda gab es Angriffe.