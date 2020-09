Forderung von Monika Herrmann: Wer soll das bezahlen?

Monika Herrmann reicht Bezirks-Probleme an den Senat weiter. Dass all dies viel Geld kosten würde, hat sie allerdings nicht erwähnt.

Als Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) am Montag über Strategien gegen Verwahrlosung und Müll in Friedrichshain-Kreuzberg sprach, war an der Wand hinter ihr eine Karte angebracht: Punkte markierten Orte, über deren Zustände sich die Bürger seit Mai in ihrem Büro beschwert hatten. Ihnen ging es um Dealer, Abhängige, Partylärm sowie Wohnungslose und wildes Campieren.