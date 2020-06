Die DFL sollte sich in der Sommerpause neu ausrichten, findet Alexandra Gross.

Die 57. Saison in der Fußball-Bundesliga ist Geschichte, und sie wird aufgrund der Coronavirus-Krise tatsächlich in die Historie eingehen. Der FC Bayern München gewinnt vor leeren Rängen die achte Meisterschaft in Folge, Hertha BSC und der 1. FC Union halten die Klasse und machen Berlin damit zur Fußball-Hauptstadt.