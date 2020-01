Verkehrsplanung darf die Politik nicht einfach delegieren

In Pankow wollen Initiativen den Bezirk zupollern - und die Politik stiehlt sich aus der Verantwortung, meint Thomas Schubert.

P Pankow prüft zum Anfang des Jahres eine Menge. Politiker und Bürgerinitiativen nehmen sich gleich Vorbilder von internationalem Rang. Erst Seilbahnen wie in La Paz, jetzt „Superblocks“ wie in Barcelona, wo Stadtviertel mit Barrieren gegen unbefugtes Befahren verrammelt sind. Der Poller ist das Bollwerk, an dem der Durchgangsverkehr zerbricht. Klingt gut für die Menschen, die dort wohnen und die Straßen endlich für sich haben.