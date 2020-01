Das erneute Nachdenken über das Tempelhofer Feld ist richtig

Vor sechs Jahren ist der damalige rot-schwarze Senat eindrucksvoll mit seinen Plänen für eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes gescheitert. Die Berliner hatten im Mai 2014 mehrheitlich entschieden, dass sie das außer Betrieb gestellte Flughafengelände lieber zu 100 Prozent unbebaut lassen wollen. Es versteht sich also von selbst, dass das eindeutige Votum von damals nur geändert werden kann, wenn eine Mehrheit der Berliner dies tatsächlich wünscht.

Dass die erforderlichen Stimmen dafür zusammenkommen, daran glaubt die FDP – und hat einen vorbereitenden Antrag auf einen erneuten Volksentscheid zur Randbebauung gestellt. Auch wenn Vertreter der rot-rot-grünen Regierungsparteien darin lediglich ein wahltaktisches Manöver sehen, ist dies doch der richtige Weg, um eine wichtige Zukunftsfrage neu zu verhandeln: Ist es angesichts der Wohnungsnot wirklich vertretbar, eine Fläche so groß wie 500 Fußballfelder in gut erschlossener, zentraler Lage in Gänze als Freifläche zu belassen? Zumal dieses Areal, selbst wenn die Ränder wie vorgeschlagen mit Wohnungen bebaut würden, immer noch so groß wäre wie das Fürstentum Monaco oder der Große Tiergarten.

Wer die Berliner dazu bewegen will, ihre vor sechs Jahren getroffene Entscheidung zu revidieren, sollte diesmal aber nicht wieder den Fehler machen, den Vorschlag zur Bebauung mit Maximalforderungen zu überfrachten. Denn schon damals hatten viele Berliner gar nichts gegen den Bau von Wohnungen am Feldrand. Auf Ablehnung stieß vor allem der teure Neubau der Zentralbibliothek – die „Wowi-Gedächtnisbibliothek“, für die sich der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) stark gemacht hatte. Deshalb wäre die FDP auch gut beraten, ihren Vorschlag von 12.000 Wohnungen noch einmal zu überdenken.