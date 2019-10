Das Stilwerk hat den Kiez verändert

Seit 20 Jahren gibt es nun schon das Design-Kaufhaus an der Kantstraße. Es lockt die Berliner in den Kiez.

Wer sich noch an die US-Fernsehserie „Das A-Team“ erinnert, kennt vielleicht auch noch den Dauer-Gag, wenn sich der Team-Chef am Ende einer erfolg­reichen Aktion immer eine Zigarre anzündete und sagte: „Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.“ Manchmal funktioniert auch etwas, obwohl vorher gar kein Plan gefasst worden ist – so wie in der Causa Stilwerk. Lieben kann man das aber trotzdem.