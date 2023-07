Wärmepumpe im Altbau: Simpler Test schafft Klarheit – kaufen oder vorher dämmen?

Auch in Altbauten sind Wärmepumpen eine Alternative zur Gas- oder Ölheizung. Die Hersteller entwickeln zunehmend auch für schlecht isolierte Gebäude passende Geräte.

Berlin. Nicht nur diesen Sommer sind Hitze und Dürre ein großes Problem. Schon in den Vorjahren waren teils verheerende Waldbrände und Hitzeperioden immer öfter in den Schlagzeilen. Die Entwicklung führt vor Augen: Auch in Deutschland wird der Klimawandel immer stärker spürbar. Umso wichtiger und drängender wird die Energie- und damit einhergehend die Wärmewende. Die Wärmepumpe nimmt hier eine wichtige Stellung ein. Im Unterschied zu Hybridsystemen wie der Ölheizung mit Photovoltaik arbeitet sie zu 100 Prozent emissionsfrei – sofern der Strom klimaneutral produziert wird.

Wärmepumpe im Altbau kein Tabu: Energieexperte spricht Klartext – worauf es ankommt

Energieberater wie Benjamin Weismann vom Energieberaterverband GIH raten bei einer neuen Heizung in vielen Fällen zur Option Wärmepumpe – zumal es 2023 schon eine gute Förderung für eine neue Wärmepumpe gibt. Lediglich in ungedämmten Altbauten mit kleinen Heizkörpern rät Weismann von einer monovalenten Wärmepumpe ab. "Hier wird die Wärmepumpe sonst im Winter oft zur reinen Stromheizung und heizt wie ein Tauchsieder." Ein Tabu muss die Wärmepumpe im Altbau aber nicht sein.

Entscheidend bei einer Wärmepumpe im Altbau ist die Vorlauftemperatur. "Das ist die Temperatur, die von einer Wärmepumpe erzeugt wird", erklärt Sven Kersten vom Bundesverband Wärmepumpe (BWP). Je höher die Vorlauftemperatur, desto höher ist auch der dafür benötigte Energieaufwand. Die optimale Vorlauftemperatur liegt zwischen 50 und 55 Grad. Kann diese im eigenen Haus eingehalten werden? Bei der Frage nach einer Wärmepumpe ist das wichtig – ein einfacher Test kann ohne einen Handwerker in Eigenregie durchgeführt werden.

Wärmepumpe im Altbau: Test schafft Klarheit – ob im Haus eine Wärmepumpe effizient ist

An einem kalten Wintertag wird die Vorlauftemperatur der Heizung auf 55 Grad begrenzt. Zusätzlich werden die Thermostate an allen Heizkörpern auf Stufe drei gestellt. An einem Thermostat mit exakter Temperatureinstellung entspricht das rund 20 Grad. Peter Kafke von der Energieberatung der Verbraucherzentrale definiert die Ergebnisse:

In allen Räumen wird es warm: Der Einbau einer Wärmepumpe ist problemlos möglich

Der Einbau einer Wärmepumpe ist problemlos möglich Einzelne Zimmer bleiben kalt: Eventuell müssen kleine Heizkörper ersetzt werden – eine größere Heizfläche schafft eine bessere Wärmeverteilung

Eventuell müssen kleine Heizkörper ersetzt werden – eine größere Heizfläche schafft eine bessere Wärmeverteilung In allen Räumen bleibt es kühl: Eine einzelne Wärmepumpe wäre ineffizient– Sanierungsmaßnahmen können sinnvoll sein

Zu beachten ist: Der Test für eine Wärmepumpe kann bloß eine erste Orientierung bieten. Denn die Hersteller bringen immer mehr Anlagen auf den Markt. Diese können auch in Altbauten – die eine höhere Vorlauftemperatur benötigen – effizient arbeiten. Daher kann es sinnvoll sein, sich bei einem schlechteren Ergebnis von einem Energieberater oder Heizungsbauer über die neusten Entwicklungen beraten zu lassen. Eine Checkliste mit wichtigen Standards für eine Wärmepumpe im Altbau haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Wärmepumpe im Altbau: Nicht immer Sanierung nötig – auch Heizkörper spielen eine Rolle

In energieeffizienten Neubauten ist die Wärmepumpe seit Jahren Marktführer unter den Heizungsanlagen. Im Altbau dagegen hat es lange Hürden für die Heizart gegeben. Denn Wärmepumpen arbeiteten meist nur effizient in Systemen mit einer niedrigen Vorlauftemperatur. Das ist die Temperatur – die das Heizungswasser benötigt – wenn es in die Rohre und Heizkörper strömt.

Viele Wärmepumpen arbeiteten lange nur effizient mit Vorlauftemperaturen von bis zu 55 Grad. Gut machbar war das daher in Gebäuden mit einer großen Flächenheizung wie der Fußbodenheizung. Sind die Heizkörper nicht ausreichend groß und das Gebäude nicht ausreichend gedämmt, sind in Folge höhere Temperaturen nötig. Diese erreichten die gängigen Wärmepumpen nur mit mehr Strom – und damit höheren Betriebskosten.

Aber es gibt technische Entwicklungen im Wärmepumpen-Sektor: Jeder namhafte Hersteller hat inzwischen Geräte speziell für Altbauten im Programm. Die speziellen Geräte können effiziente Vorlauftemperaturen von 65 bis 75 Grad schaffen. Andere Produzenten haben solche Entwicklung angekündigt. Als sehr energieeffizient gelten sogenannte Propan-Wärmepumpen. Diese arbeiten mit einem natürlichen Kältemittel – vorwiegend mit R290. (mit dpa/tmn)