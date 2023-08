Schallzahnbürste Test: Statt Oral-B und Philips – Testsieger für unter 100 Euro

Berlin. Bessere Zahnreinigung oder kürzere Putzdauer – sogenannte Schallzahnbürsten werben mit Vorteilen gegenüber den normalen elektrischen Zahnbürsten. Doch die Zahnbürsten mit Schalltechnologie sind deutlich teurer. Gute Akkuzahnbürsten wie die Oral-BPro 3 3000 von Braun gibt es ab 56 Euro*. Die Akku-Zahnbürste von Dontodent gibt es bei dm sogar schon für 20 Euro. Beide Modelle schneiden im Test der Stiftung Warentest mit "sehr gut" und "gut" ab. Dem gegenüber steht die Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900* für über 200 Euro.

Schallzahnbürste im Test: Alternativen zur Philips Sonicare gibt es schon für unter 50 Euro

Im Test der Stiftung Warentest von Januar 2023 ist die Schallzahnbürste von Philips mit der Note "gut" (1,9) der Testsieger. Geprüft wurde das Modell 9400 für rund 185 Euro. So viel Geld müssen Verbraucherinnen und Verbraucher aber gar nicht ausgeben. Auf Platz zwei der besten Schallzahnbürsten schafft es im Test die Schallzahnbürste Smart One X von Playbrush* für rund 100 Euro. In der Testkategorie Zahnreinigung schneidet die Playbrush mit der Teilnote 1,5 sogar etwas besser ab als der Testsieger von Philips (1,6). Passend dazu: Ersatzbürsten für die Playbrush Smart One X*

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Punktabzug hat es für die etwas schlechtere Handhabung gegeben – doch dafür ist die Playbrush Schallzahnbürste mehr als die Hälfte günstiger als das Philipsmodell. Auch in anderen Produkttests bekommt Philips starke Konkurrenz von Marken mit teils deutlich niedrigeren Preisen. Der "Stern" listet etwa die Zahnbürste 48000 von Lächen als Top-Deal – auf Amazon im Angebot für knapp 37 Euro*. Weitere preisgünstige Schallzahnbürsten im Test haben wir hier für Sie aufgelistet – inklusive aktuellen Angeboten:

Datenstand ist der 21.08.2023 | Quellen sind Produkttests verschiedener Vergleichsportal von 2023 | Alle Angaben ohne Gewähr

Schallzahnbürste vs. elektrische Zahnbürste: Schalltechnologie im Check – was ist besser?

Alle genannten Schallzahnbürsten erzielen im jeweiligen Produkttest gute Werte bei der Reinigungsleistung. Keine der Zahnbürsten kostet zudem mehr als 50 Euro – alle sind damit preiswerter als die neuen Premiumprodukte von Sonicare. Die Unterschiede zu normalen Elektrozahnbürsten zeigen sich primär in der Funktionsweise und Reinigungseffizienz. Während klassische elektrische Zahnbürsten durch mechanische Bewegungen – oft in Form von Rotationen und Oszillationen – arbeiten, nutzen Schallzahnbürsten Schallwellentechnologie.

Diese Schallwellen erzeugen Vibrationen in einer viel höheren Frequenz – oft Tausende von Bewegungen pro Minute. Das hat den Vorteil, dass neben der direkten Borstenbewegung auch Flüssigkeiten wie Speichel und Wasser in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleisches in Schwingung versetzt werden. Dies führt zu einer effektiveren und oft schonenderen Entfernung von Plaque, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Dennoch kann nicht pauschal behauptet werden, dass Schallzahnbürsten immer besser sind als normale elektrische Zahnbürsten.

Elektrische Zahnbürste Schallzahnbürste Mechanische Bewegungen Schallwellen-Vibrationen Oft Rotationen oder Oszillationen Tausende von Bewegungen pro Minute Direkte Reinigung über Borsten Effektive Reinigung – auch dank Flüssigkeitsbewegung Kann in schwer zugänglichen Bereichen weniger effizient sein Oft besser in Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleisches über Schallwellen Oft günstiger im Preis Häufig teurer Lange auf dem Markt und weit verbreitet Neuere Technologie – aber schnell an Popularität gewinnend Je nach Modell unterschiedliche Reinigungsmodi Oft verschiedene Intensitätsstufen Erfordert regelmäßigen Bürstenkopfwechsel Erfordert regelmäßigen Bürstenkopfwechsel

Aufsätze für Schallzahnbürste: Preise für Ersatzbürsten – große Unterschiede bei den Marken

Die Qualität der Reinigung ist von verschiedenen Faktoren abhängig – dazu zählt etwa die verwendete Technik, die Bürstenkopfqualität oder die richtige Anwendung durch den Benutzer. Trotzdem kann die Investition in eine Schallzahnbürste für bestimmte Verbraucherinnen und Verbraucher sinnvoll sein. Allen voran Menschen mit empfindlichem Zahnfleisch, Zahnspangen oder Brücken können von der hohen Frequenz der Schallwellen profitieren, welche neben den Oberflächen auch schwer zugängliche Zahnzwischenräume effektiv säubern.

Und auch für Menschen, die eine schnelle und effiziente Reinigungsroutine suchen, kann sich der Griff zur Schallzahnbürste lohnen. Studien zeigen, dass Schallzahnbürsten in derselben Zeit oft bessere Reinigungsergebnisse erzielen als klassische elektrische Modelle. Bei der Kaufentscheidung sollte man aber immer auch die Preise für Ersatzbürsten im Blick haben. Je nach Benutzung sollte diese rund alle vier Monate gewechselt werden. Wir haben uns die Preise für Ersatzbürsten bei den oben genannten Schallzahnbürsten angeschaut:

Datenstand ist der 21.08.2023 | Alle Angaben ohne Gewähr

Schallzahnbürste oder elektrische Zahnbürste besser? Unser Fazit zum Produkttest

Der Blick in die Tabelle zeigt: Teils gibt es zwischen den Schallzahnbürsten große Unterschiede bei den Preisen für Ersatzbürsten – bei der Entscheidung für eine Schallzahnbürste sollte man das berücksichtigen. Wir haben uns ausschließlich die Preise für originale Ersatzbürsten angeschaut. Drittanbieter – etwa über Amazon – bieten kompatible Ersatzbürsten schon zu deutlich günstigeren Preisen an. In Produkttests werden die Zahnbürsten jedoch immer mit den Originalteilen geprüft. Für die Ersatzbürsten Dritter existieren meist keine unabhängigen Tests.

Schallzahnbürste oder klassische Elektrozahnbürste? Diese Entscheidung muss am Ende jeder für sich selbst treffen. Fest steht: Die Schalltechnologie bietet im Vergleich zur klassischen Rotationstechnologie Vorteile bei der Putzdauer und der Reinigung der Zahnzwischenräume. Pauschale Aussagen, dass eine Schallzahnbürste besser ist, sind jedoch falsch. Ein gutes Ergebnis beim Zähneputzen ist von vielen Faktoren abhängig. Zumal die klassische Akku-Zahnbürste in Produkttests ebenfalls gut abschneidet.

FAQ: Schallzahnbürste

1. Was ist eine Schallzahnbürste?

Eine Schallzahnbürste ist eine Weiterentwicklung der elektrischen Zahnbürste, die Schallwellen-Vibrationen verwendet, um Plaque und Verunreinigungen von den Zähnen zu entfernen. Anders als herkömmliche elektrische Zahnbürsten erzeugt sie Tausende von Bewegungen pro Minute für eine tiefere und zugleich gründlichere Reinigung.

2. Wie funktioniert eine Schallzahnbürste?

Die Schallzahnbürste nutzt Schallwellentechnologie, um Flüssigkeiten wie Speichel und Wasser in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleisches in Schwingung zu versetzen. Dies sorgt für eine effektivere Entfernung von Plaque und Bakterien – selbst in schwer zugänglichen Bereichen.

3. Für wen ist eine Schallzahnbürste geeignet?

Schallzahnbürsten sind ideal für Personen mit empfindlichem Zahnfleisch, Zahnspangen oder Brücken. Sie sind auch für diejenigen empfehlenswert, die eine schnelle und effiziente Reinigungsroutine suchen, da sie in kurzer Zeit oft bessere Reinigungsergebnisse erzielen als klassische Modelle.

4. Sind Schallzahnbürsten sicher für den täglichen Gebrauch?

Ja, Schallzahnbürsten sind für den täglichen Gebrauch sicher. Es ist allerdings wichtig, den Anweisungen des Herstellers zu folgen und regelmäßig den Bürstenkopf zu wechseln.

5. Wie unterscheidet sich eine Schallzahnbürste von einer normalen elektrischen Zahnbürste?

Während elektrische Zahnbürsten oft durch Rotationen oder Oszillationen arbeiten, nutzen Schallzahnbürsten Schallwellen für eine hochfrequente Vibration. Dies führt zu einer effektiveren und oft schonenderen Reinigung. Der Unterschied liegt somit in der Funktionsweise. Ob eine Schallzahnbürste besser ist als eine normale elektrische Zahnbürste, lässt sich pauschal aber nicht sagen.

6. Wie oft muss ich den Bürstenkopf meiner Schallzahnbürste wechseln?

Der Bürstenkopf sollte alle drei bis vier Monate oder bei sichtbaren Abnutzungserscheinungen gewechselt werden.

7. Wo kann ich Schallzahnbürsten kaufen?

Schallzahnbürsten sind in den meisten Drogeriemärkten, Apotheken und Online-Shops erhältlich. Beim Kauf sollte auf Produktbewertungen und vertrauenswürdige Marken geachtet werden. Produkttests können ebenfalls bei der Entscheidung helfen. Im Blick haben sollte man immer auch die Preise für Ersatzbürsten.

8. Ist eine Schallzahnbürste für Kinder geeignet?

Ja, es gibt spezielle Modelle für Kinder, die spezifisch für die kleineren Münder und empfindlicheren Zähne von Kindern ausgelegt sind. Diese Zahnbürsten haben oft weichere Borsten und sanftere Vibrationseinstellungen. Bei der Verwendung einer Schallzahnbürste für Kinder ist es wichtig, sicherzustellen, dass sie richtig verwendet wird und dass das Kind mit der Vibration vertraut gemacht wird.

Einige Kinder könnten die Schallvibrationen anfangs als unangenehm empfinden, gewöhnen sich aber oft schnell daran. Es ist empfehlenswert, mit einem Zahnarzt oder Kinderzahnarzt zu sprechen, um das beste Modell und die beste Routine für das Kind zu bestimmen.

9. Was kostet eine Schallzahnbürste?

Die Preisspanne für Schallzahnbürsten ist groß und kann je nach Marke, Modell und Funktionen variieren. Günstigere Modelle können schon ab 20 Euro erhältlich sein, während Premium-Modelle mit zusätzlichen Features, einer längeren Akkulaufzeit und speziellen Bürstenkopftechnologien mehr als 200 Euro kosten können.

Es ist ratsam, beim Kauf nicht nur den Preis, sondern auch Produktbewertungen, Funktionen und die Reputation der Marke zu berücksichtigen. Angebote und Rabatte, die in verschiedenen Geschäften oder Online-Plattformen verfügbar sind, können ebenfalls helfen, Kosten zu sparen.

10. Muss es eine Schallzahnbürste von Oral-B oder Philips sein?

Oral-B und Philips gehören zu den bekanntesten und am häufigsten empfohlenen Marken für Schallzahnbürsten. Es gibt jedoch zahlreiche andere Marken auf dem Markt, die ebenfalls qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Oft ist es eine Frage der persönlichen Vorlieben oder des Budgets. Viele Verbraucher schätzen die bewährte Qualität und die fortgeschrittenen Funktionen von Oral-B und Philips. Jedoch haben auch andere Marken wie Playbrush, Lächen oder Happybrush positive Bewertungen und bieten oft ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bei der Wahl einer Schallzahnbürste ist es wichtig, sich vor dem Kauf gründlich zu informieren, Produktbewertungen zu lesen und eventuell Empfehlungen von Zahnärzten einzuholen. Fakt ist: Auch eine günstigere Schallzahnbürste kann gute Ergebnisse liefern und für die eigenen Bedürfnisse ausreichen. Eine Orientierung bieten auch Produkttests wie von der Stiftung Warentest.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.