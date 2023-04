"Hart aber fair": Cem Özdemir macht Fleisch-Essern klare Ansage

Berlin. Moderator Louis Klamroth stellt an diesem Montag bei "Hart aber fair" die "Schnitzel-Frage". Er will von seinen Gästen wissen, welches Fleisch das Beste in Sachen Tierwohl ist und inwiefern sich die Inflation auf den Wocheneinkauf auswirkt.

"Hart aber fair": Diese Gäste waren am Montag dabei

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen-Politiker und Landwirtschaftsminister)

(Bündnis 90/Die Grünen-Politiker und Landwirtschaftsminister) Ralf Zacherl (TV-Koch und Gastronom)

(TV-Koch und Gastronom) Albert Stegmann (CDU-Politiker)

(CDU-Politiker) Gesa Langenberg (Landwirtin)

(Landwirtin) Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland)

(Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland) Ursula Sachs (im Einzelgespräch) – Rentnerin

Ursula Sachs ist 73 Jahre alt und lebt von 900 Euro Rente im Monat in Berlin. Ehrenamtlich arbeitet sie bei der Tafel, wo sie selbst hin und wieder Lebensmittel mitnehme, wie sie erzählt. "Ich gucke nach dem Preis", sagt sie. Fleisch esse Ursula Sachs einmal in der Woche.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sie würde das gerne öfter tun, erzählt sie. Natürlich wolle sie, dass es den Tieren gut gehe, leisten könne sie sich das allerdings nicht, antwortet sie auf die Frage von Moderator Louis Klamroth nach dem Tierwohl.

Louis Klamroth, neuer Moderator der ARD-Polit-Sendung, "Hart, aber fair", lädt zur Debatte über die Bundeswehr.

Foto: Carsten Koall/dpa

"Die Tiere werden gezüchtet, damit wir was zu essen haben", meint hingegen der Vater der Familie Schatzler bei "Hart aber fair". Dort ist TV-Koch Ralf Zacherl zu Besuch. Er macht mit der Familie einen Geschmackstest. Das Ergebnis: Der Familie schmeckt das billigere Fleisch besser. Für den Vater ist danach klar: "Wenn das billigere Fleisch besser schmeckt, können wir ja nun öfter Fleisch essen." Lesen Sie hier: Schockierende Erkenntnisse: Tiere werden auch in größeren Ställen krank

Koch Ralf Zacherl bei "Hart aber fair": "Weniger Fleisch bedeutet nicht weniger Genuss"

Cem Özdemir ist Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (Grüne) und gehört zu den sieben Prozent Vegetariern im Land. Er findet, dass "Essen etwas sehr Persönliches sei". Deshalb wolle er für Veränderung werben. "Wenn wir alle zusammen weniger Fleisch essen, leisten wir einen Beitrag für den Planeten."

TV-Koch Ralf Zacherl sieht das ähnlich. In seinem Restaurant seien rund ein Drittel der verkauften Gerichte vegetarisch. "Weniger Fleisch bedeutet nicht weniger Genuss", sagt er. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann hingegen spricht sich im Laufe der Sendung immer wieder lautstark gegen eine "Verbotspolitik" aus. Er will keine "Politik, die in den Kühlschrank rein regiert".

Laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ist der Pro-Kopf-Fleischkonsum innerhalb des vergangenen Jahres von 56 auf 52 Kilogramm gesunken. Woran das liegt, wurde allerdings nicht erhoben. Klar wird allerdings an diesem Abend, dass der Preis eine Rolle spielt – vor allem dann, wenn es darum geht, was Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind, für mehr Tierwohl ausgeben zu wollen oder zu können.

"Hart aber fair": Landwirtin fordert Unterstützung

So sei das Kilo Schweinefleisch der Haltungsklasse 4 im Verkauf doppelt so teuer wie das der Haltungsklasse 2, Landwirtinnen und Landwirte aber bekämen für das teurere Fleisch aber nur 30 Cent mehr, rechnet Moderator Louis Klamroth vor. Landwirtin Gesa Langenberg fordert deshalb mehr Unterstützung von der Politik beim Umbau der Ställe auf höhere und damit auch tierwohlfreundlichere Haltungsklassen. Es brauche bessere Planungssicherheit für die Landwirte und eine bessere Kennzeichnung für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Lesen Sie auch: Fleischersatz: Warum Experten vor täglichem Verzehr warnen

Stefan Genth vom Handelsverband hingegen sieht in der Unterstützung der Haushalte, die über ein Haushaltsnettoeinkommen von unter 2000 Euro monatlich verfügen, politischen Nachbesserungsbedarf. Cem Özdemir zählt all die Entlastungspakete auf, die die derzeitige Regierung auf den Weg gebracht hat und sagt: "Keine Maßnahme wird den schrecklichen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Corona rückgängig machen." Auch interessant: Massentierhaltung: 18.000 Kühe bei Explosion getötet

Zur Ausgabe von "Hart aber fair" in der ARD-Mediathek.