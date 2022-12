Fernsehprogramm heute (19.12.) Abend: Das läuft um 20.15 Uhr im TV

Das aktuelle Fernsehprogramm: Was läuft heute am 19. Dezember 2022 um 20.15 Uhr im TV? Die Highlights zur Prime-Time im Überblick.

Berlin. Nach der eisigen Kälte kommen die glatten Straßen: Kein Wunder also, dass unzählige Menschen an kalten Tagen lieber im warmen Heim sitzen – und sich nicht zuletzt vom Fernsehprogramm berieseln lassen. Besonders beliebt ist dabei das Programm zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Dann zeigen viele TV-Sender ihre Highlights. Was heute am 19. Dezember um Viertel nach acht läuft, lesen Sie hier.

Fernsehprogramm am 19. Dezember: Heute um 20.15 Uhr bei ARD und ZDF

Die meistgesehenen TV-Sender in Deutschland sind unangefochten die öffentlich-rechtlichen Programme Das Erste (produziert von der ARD) und ZDF. In unserer Tabelle sehen Sie, was dort heute Abend um 20.15 Uhr läuft.

TV-Sender Format Das Erste Alle singen Weihnachten - Das große Adventsfestsingen 2022 (Schlagershow) ZDF Nord Nord Mord (Krimireihe) BR Alle Jahre wieder: Lichterglanz und Sternenstaub (Reportage) HR Die Gesundmacher - bei Hessens Top-Medizinern vor Ort (Gesundheitsdoku) MDR Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten (Abenteuerfilm) NDR Markt - Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher (Verbrauchermagazin) RBB Tatort: Gott ist auch nur ein Mensch (Krimireihe) SWR Lecker aufs Land - Das Beste zum Weihnachtsfest (Reise-und Kochmagazin) WDR Festlich köstlich - Weihnachtsmenü mit Björn Freitag und Gästen (Show)

Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet am Montag ein buntes Programm: Das Erste zeigt heute um 20.15 Uhr die Schlagershow "Alle singen Weihnachten - Das große Adventsfestsingen 2022". Derweil sendet das ZDF mit "Nord Nord Mord" einen Krimi. Hinzu kommen Dokus, Reportagen und Shows aller Art auf den anderen Programmen.

Heute (19.12.) Abend um 20.15 Uhr im TV: Das läuft bei RTL, Sat.1, ProSieben und Co.

Neben den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern gibt es eine große private Konkurrenz. Was RTL, Sat.1, ProSieben und Co. heute um 20.15 Uhr zeigen, sehen Sie hier.

TV-Sender Format RTL Ohne Limit (Quiz) Sat.1 Die Comedy Märchenstunde - Tischlein deck dich (Comedyshow) ProSieben Young Sheldon (Sitcom) RTL II Die fantastische Welt von Oz (Fantasyfilm) Kabel eins Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel (Actionfilm) Vox Bad Moms (Komödie) Sixx A Sugar & Spice Holiday - Süße Weihnachten (Romantikkomödie)

Auch die privaten Sender bieten Zuschauerinnen und Zuschauern am Montagabend einen bunten Mix aus Serien und Filmen. So zeigt RTL eine Quiz-Show, RTL II, Kabel eins, Vox und Sixx jeweils Filme. Wer Lust auf eine Sitcom hat, wird bei ProSieben mit "Young Sheldon" fündig. Eine Comedyshow läuft außerdem bei Sat.1.