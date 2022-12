Weihnachten bis Neujahr: Die Sport-Highlights im TV

Game on im Londoner Ally Pally: Zum 30. Mal steigt die PDC-Weltmeisterschaft im Darts. Im Fokus stehen neben den Topfavoriten unter anderem auch drei Deutsche. Der SID beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Start am Donnerstag.

Game on! Fragen & Antworten zur Darts-WM in London

Game on! Fragen & Antworten zur Darts-WM in London

Berlin.

An Weihnachten und zwischen den Jahren gibt es jede Menge Sport zu sehen

Darts, Premier League und Basketball: Für fast jeden Geschmack ist was dabei

Lesen Sie hier, was Sie einschalten können

Stille Nacht, heilige Nacht? Nicht für diejenigen, die sportbegeistert sind. Denn auch vor, während und nach den Weihnachtsfeiertagen gibt es im Fernsehen ganz viel Live-Sport zu sehen. Hier gibt es den Überblick.

Sport-Events im neuen Jahr: Die Darts-WM in London

Alle Jahre wieder! Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar 2023 heißt es im Alexandra Palace von London: Game on! Die besten Darts-Spieler der Welt, insgesamt 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, treffen sich und küren den Weltmeister. Titelverteidiger ist der Schotte Peter Wright.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Deutschland gehen bei der Darts-WM Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel an den Start. Auch drei weibliche Profis sind mit von der Partie: Fallon Sherock, die erst 18-jährige Beau Greaves und Lisa Ashton (alle England).

Der amtierende Darts-Weltmeister Peter Wright.

Foto: Getty

Am 1. Januar finden die Viertelfinal-Begegnungen statt und am 2. Januar die Halbfinals. Das Finale beginnt am 3. Januar um 21 Uhr. Sport1 zeigt die komplette WM live im Free-TV. Auch beim Streaming-Anbeiter DAZN (kostenpflichtig) ist das Turnier zu sehen. Lesen Sie auch: Michael van Gerwen kommt in bestechender Form zur Darts-WM

Ausnahmsweise kurz vor Weihnachten: Das Finale der Fußball-WM

18. Dezember – ein ungewöhnliches Datum für ein Endspiel der Fußball-WM. Die ARD zeigt die Partie zwischen Argentinien und Frankreich (Anstoß: 16 Uhr) live im TV. Am Abend wird dann feststehen, welche Nation bei der 22. Austragung des Turniers triumphieren wird.

Mehr News und Hintergründe zur WM in Katar

Die Premier League spielt am Boxing Day

Bereits am 2. Weihnachtsfeiertag legt die englische Premier League mit dem 17. Spieltag wieder los. Es ist Boxing Day. Die Partie Brentford gegen Tottenham (13.30 Uhr) eröffnet den Fußball-Reigen, um 16 Uhr finden vier Partien zeitgleich statt, ab 18.30 Uhr empfängt Aston Villa den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp und zum Abschluss des Tages hat Spitzenreiter FC Arsenal im London-Derby West Ham United zu Gast (21 Uhr). Alle Spiele sind live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Ex-BVB-Profi Erling Haaland (l.) im Trikot von Manchester City.

Der 18. Spieltag findet in England bereits vom 30. Dezember bis zum 1. Januar 2023 statt. Hier sind die Höhepunkte die folgenden vier Begegnungen:

Liverpool - Leicester City am 30. Dezember (30. Dezember, 21 Uhr)

Wolverhampton Wanderers - Manchester United (31. Dezember, 13.30 Uhr)

Manchester City - FC Everton (31. Dezember, 16 Uhr)

Nottingham Forest - FC Chelsea an Neujahr (1. Januar, 17.30 Uhr).

Auch dieser Spieltag sind komplett live bei Sky zu sehen. Übrigens: Die Bundesliga geht erst am 20. Januar 2023 mit dem 16. Spieltag weiter.

Sport-Highlights: NFL & NBA am 1. Weihnachtsfeiertag

Football-Fans kommen sowohl an Heiligabend als auch am 1. Weihnachtsfeiertag auf ihre Kosten: ProSieben überträgt am 25.12. ab 19 Uhr folgende Partien des 16. Spieltags: Miami Dolphins gegen Green Bay Packers (19 Uhr) und Los Angeles Rams gegen Denver Broncos (22.30 Uhr). Am Abend zuvor gibt es ab 22.25 Uhr auf ran.de die Partie Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles im Live-Stream.

NBA: Kleber siegt mit Dallas Mavericks NBA: Kleber siegt mit Dallas Mavericks Video: Sport

Konkurrenz bekommt die NFL von der Basketball-Profiliga NBA, die am sogenannten Christmas Day mit der Partie New York Knicks gegen Philadelphia 76ers bei DAZN loslegt (18 Uhr). Es folgen die Spiele Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers (20.30 Uhr) sowie Boston Celtics gegen Milwaukee Bucks (23 Uhr). Wer dann noch länger wach bleibt, wird mit der Partie Golden State Warriors (der amtierende Champion) gegen die Memphis Grizzlies (Montag, 26. Dezember, 2 Uhr) belohnt.

Vierschanzentournee der Skispringer – Sportlich ins neue Jahr

Der jährliche Höhepunkt für die Skispringer: die Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Das ist der Zeitplan:

Donnerstag, 29. Dezember 2022: Auftaktspringen Oberstdorf (ab 16 Uhr live im ZDF und bei Eurosport)

Sonntag, 1. Januar 2023: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Mittwoch, 4. Januar 2023: Wettkampf in Innsbruck

Freitag, 6. Januar 2023: Dreikönigsspringen in Bischofshofen

Basketball- und Handball-Bundesliga – Diese Spiele gibt es rund um Weihnachten

Am 26. und 27. Dezember findet der 11. Spieltag der Basketball-Bundesliga statt – mit insgesamt neun Partien. Alle Spiele sind live bei MagentaSport zu sehen. U.a. empfängt der Deutsche Meister Alba Berlin den MBC (27.12., 19 Uhr). Die Bayern müssen am selben Abend bei den MLP Academics Heidelberg antreten.

Auch die Handball-Bundesliga richtet an diesen beiden Tagen einen Spieltag aus. Es ist der 18. und letzte vor der 28. Handball-WM, die vom 11. bis zum 29. Januar 2023 in Polen und Schweden stattfindet. Der Meister aus Magdeburg hat am 2. Weihnachtsfeiertag Göppingen zu Gast (14 Uhr). Rekordmeister Kiel spielt am Abend gegen Minden (20 Uhr). Bei Sky sind alle Begegnungen live zu sehen. (dw)