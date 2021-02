Golden Globes: Diese Deutschen haben Chancen auf einen Preis

New York/ Beverly Hills. Gerade einmal zwölf Jahre ist die deutsche Schauspielerin Helena Zengel alt und hat schon die Chance einen der begehrtesten Filmpreise der Welt zu gewinnen. Die Berlinerin geht für ihre Rolle in dem Western „Neues aus der Welt“ in das Rennen um den Golden Globe für die beste Nebendarstellerin.

Der Filmpreis wird in der Nacht von Sonntag auf Montag zum 78. Mal verliehen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Preisträger in 25 Film- und Fernseh-Kategorien weitgehend virtuell ausgezeichnet. Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderieren die Zeremonie von getrennten Bühnen: Poehler ist in Beverly Hills vor Ort, Fey schaltet sich live aus dem New Yorker Rainbow Room dazu. Die Nominierten sollen von Standorten in aller Welt dazugeschaltet werden.

Golden Globes: "Unorthodox"-Regisseurin Schrader nominiert

Zu den Nominierten zählt neben der auch aus dem Film „Systemsprenger“ bekannten Zengel zudem die deutsche Regisseurin Maria Schrader. Sie kann sich für die Netflix-Produktion „Unorthodox“ einen Preis in der Kategorie der besten Mini-Serie erhoffen.

Mit sechs Nominierungen zählt die Filmbiografie „Mank“ zu den Favoriten. Auch der Gerichtsthriller „The Trial of the Chicago 7“, das Familiendrama „The Father“ und das Road-Movie „Nomadland“ sind mehrfach nominiert.

Golden Globes: Regisseurinnen erstmals in der Mehrzahl

"Nomadland" ist unter anderem für den Preis in der besten Regie nominiert, auf den sich Regisseurin Chloé Zhao Chancen ausrechnen darf. Mit ihr sind für den Regie-Award auch Regina King für "One Night in Miami" und Emerald Fennel für "Promising Young Women" nominiert. Nie zuvor gab es in der sonst von Männern dominierten Sparte so viele weibliche Anwärterinnen.

Die Golden Globes, werden vom Verband der Auslandspresse organisiert und gelten nach den Oscars als die wichtigsten US-Filmpreise. Neben 14 Film-Trophäen werden auch elf Preise in Fernsehkategorien vergeben. (dpa/afp/fmg)