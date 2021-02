"The Masked Singer": Smudo ist Gast im Rateteam in Folge 2

"The Masked Singer" startet am 16.Februar in die vierte Staffel. Zehn Prominente verstecken sich hinter einzigartigen Tierkostümen. Außerdem wird es einige Veränderungen geben. Welche das sind und was man alles wissen sollte, sehen Sie im Video.

The Masked Singer startet in die vierte Staffel

Die vierte Staffel von "The Masked Singer" hat begonnen. Am Dienstag wird Folge 2 ausgestrahlt. Nun kommen erste Details ans Licht.

ProSieben "The Masked Singer": Dieser Gast rät in der neuen Folge mit

Köln. Die vierte Runde der beliebten ProSieben-Show "The Masked Singer" ist angelaufen. Nun werden Details zur zweiten Folge, die am kommenden Dienstag ausgestrahlt wird, bekannt: Gast im Rateteam wird Smudo von den Fantastischen Vier sein. Neben Ruth Moschner und Rea Garvey wird der 52-jährige Hip-Hop-Musiker am 23. Februar versuchen, die maskierten Promis zu enttarnen, wie der Sender am Sonntag mitteilte.

"Ich bin ein bisschen aufgeregt und noch nicht sicher, ob ich in der Lage bin, tatsächlich herauszufinden, wer hinter den Masken steckt. Aber ich habe mich natürlich vorbereitet, die erste Show gesehen, schon ein paar Theorien entwickelt und weiß, was Phase ist", wird der Sänger in der ProSieben-Mitteilung zitiert.

Musiker Smudo, hier bei einer Pressekonferenz im Dezember, gehört in der zweiten Folge von "The Masked Singer" zum Rateteam.

Foto: dpa

Die neue "The Masked Singer"-Staffel startete am 16. Februar

In der Auftaktfolge der vierten Staffel der Kostümshow wurde in der vergangenen Woche zuerst Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein enttarnt, die als Schwein verkleidet aufgetreten war. Im Rennen sind noch der Leopard, die Schildkröte, das Küken, der Stier, der Flamingo, das Quokka, der Dinosaurier, das Einhorn und der Monstronaut.

Im Fokus von "The Masked Singer" steht nicht nur das Rätselraten. Es handelt sich auch um einen Talentwettbewerb, denn die Stimmen der teilnehmenden Stars bleiben unverfälscht. Besonders spannend: Es nehmen nicht nur Sängerinnen und Sänger teil, sondern auch Promis aus anderen Bereichen des Showgeschäfts.

(dpa/raer)